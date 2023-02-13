رغم التوعية.. «الاحتيال المالي» يضرب مدخرات البسطاء

مال وأعمال

على الرغم من التحذيرات الرقابية المتواصلة ليل نهار بعدم الانسياق وراء الرسائل مجهولة المصدر، إلا أن ضحايا جدد يشهدها القطاع المصرفي يوماً بعد آخر.

ويواصل بنك الكويت المركزي من خلال رسائل توعوية متواصلة بمنع الإدلاء بأرقام الحسابات السرية أو البيانات البنكية التي يمكن استغلالها. وتنوعت تلك التحذيرات بين منع الرد على عدم الإدلاء بكلمة السر أو البوح بأي معلومات شخصية أو فتح رسائل مجهولة الهوية من أي جهة.

كما تتنوع وسائل الاحتيال والنصب بمكالمات محلية، يدعي المتصلين من خلالها أنهم يعملون في شركات استثمارية ومالية، وتلك الشركات منهم بريئة ولا تعلم عنهم شيئاً، كما أن هؤلاء الموظفين لا يمتون بصلة لتلك الشركات ويقدمون خدمات استثمارية لمن يتم الاتصال بهم.

وفي المقابل نجد بعض المواطنين والمقيمين يقعون ضحية تلك الرسائل الملغومة ويقدمون جميع بياناتهم دون أي مجهود يذكر لتسرق حساباتهم البنكية دون أن يعلموا عنها شيئاً. وأوضحت المصادر أن وقوع الضحايا الجدد يتم من خلال المزيد من الرسائل التي يتم بثها من المحتالين على مدار الساعة وتدفع الكثير للإدلاء بمعلوماتهم. ومن بين وسائل الاحتيال الأخرى، ما يقوم بع البعض من إرسال بريد الكتروني يتم من خلاله توجيه رسالة عن وجود طرد بريدي سيتم ارساله خلال أيام وعليك الدفع لتسلمه من خلال بطاقتك البنكية ويتم وقوع الضحية في الفخ وتقديم بياناته على طبق من ذهب للمحتالين لتبدأ بعد ذلك فصول المأساة التي لا تنتهي فصولها بسحب الأموال من الحساب البنكي بل ومعرفة جميع التفاصيل الخاصة بالحساب.

كما أن هناك الكثير من الحسابات الوهمية التي تقوم بانتحال صفة البنوك المحلية أو شركات استثمارية. ودعت مصادر الى تخصيص ارقام ساخنة للتفاعل مع ضحايا العصابات الالكترونية، بشكل فوري لتدارك ما يمكن تداركه.

