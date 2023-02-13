54 مليار دولار قدمتها دول الخليج للبلدان النامية

مال وأعمال

نوّهت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا بالتعاون داخل العالم العربي، مشيرةً إلى تقديم دول الخليج 54 مليار دولار خلال السنوات الخمس الأخيرة لبلدان المنطقة لدعمها بمواجهة التحديات. وأضافت خلال كلمتها الافتتاحية بالمنتدى السابع للمالية العامة في الدول العربية، المنعقد أمس الأحد في دبي، أن «هناك مخاطر عدة تستدعي القلق في المنطقة.. فالحرب الروسية في أوكرانيا، والكوارث المناخية قد تؤدي إلى تفاقم عجز الغذاء في البلدان الأكثر عرضة للمخاطر. ويُضاف إلى ذلك الارتفاع المزمن في معدلات البطالة، لاسيما بين الشباب، ما يضعنا أمام خطر هائل يهدد الاستقرار الاجتماعي». غورغييفا قدّرت أن يتجاوز التضخم في المنطقة 10%، للعام الرابع على التوالي. في حين توقعت استمرار بلدان مجلس التعاون الخليجي في احتواء التضخم. مع تباطؤ الاقتصاد العالمي، يتوقع صندوق النقد الدولي تراجع النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أيضاً، من 5.4% في عام 2022 إلى 3.2% هذا العام، قبل أن يرتفع إلى 3,5% في عام 2024.