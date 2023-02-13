العجز التجاري للمملكة المتحدة سجل رقماً قياسياً

مال وأعمال

اتسع العجز التجاري للمملكة المتحدة مع الاتحاد الأوروبي ليسجل مستوى قياسياً في الربع الأخير من 2022، حيث قفزت الواردات من الكتلة. تضخم العجز في الميزان التجاري للسلع ليصل إلى 32.9 مليار جنيه إسترليني (ما يُعادل 39.9 مليار دولار) في الأشهر الثلاثة حتى ديسمبر، وفقاً للبيانات الرسمية، ما يُعدّ أكبر فجوة تشهدها البلاد منذ بداية رصد البيانات في 1997. يتزامن ذلك مع تسجيل الواردات من الاتحاد الأوروبي، باستثناء المعادن الثمينة، مستوى قياسياً بلغ 82 مليار جنيه إسترليني، حسبما أظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء الجمعة الماضي، بينما بلغت الصادرات 49.2 مليار جنيه إسترليني.

