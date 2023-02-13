18 مليون دينار صافي أرباح «البورصة» بزيادة 13.3 %

مال وأعمال

أعلنت بورصة الكويت عقب اجتماع لأعضاء مجلس إدارتها امس عن تحقيق أرباح صافية بقيمة 18 مليون دينار للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، أي بزيادة بنسبة 13.3% من أرباح العام الماضي التي بلغت 15.9 مليون دينار. كما أعلنت الشركة عن تسجيل إجمالي إيرادات تشغيلية بقيمة 35.2 مليون دينار خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، أي بنسبة زيادة قدرها 12.8% مقارنة بنفس الفترة من العام 2021، حيث بلغ إجمالي الإيرادات التشغيلية 31.2 مليون دينار، بينما ارتفع صافي الربح التشغيلي ليبلغ 22.6 مليون دينار، أي بنسبة زيادة قدرها 22% من 18.5 مليون دينار، في حين ارتفعت ربحية السهم بنسبة 13.3% من 79.15 فلساً في العام 2021 إلى 89.67 فلساً للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022.

توزيع أرباح

ذلك وبلغ إجمالي موجودات بورصة الكويت حوالي 119.6 مليون دينار للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، أي بزيادة نسبتها 8.3% مقارنة بإجمالي موجوداتها في العام 2021 والبالغ 110.4 ملايين دينار. كما ارتفعت حقوق المساهمين العائدة لمساهمي بورصة الكويت بنسبة 8.1% من 60.6 مليون دينار إلى 65.5 مليون دينار للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.

وفي هذ السياق، قرر مجلس الإدارة التوصية بتوزيع 85 فلساً للسهم كأرباح نقدية عن العام 2022، ليعادل إجمالي قيمة التوزيعات نسبة 94.8% من صافي الأرباح. وتخضع التوزيعات المقترحة لموافقة الجمعية العمومية العادية 2023، بالإضافة إلى موافقة الجهات المختصة.

تعليقاً على ذلك، قال حمد الحميضي، رئيس مجلس إدارة بورصة الكويت: «يسعدني أن أُعلن أن بورصة الكويت نجحت مجدداً في تحقيق نتائج مالية ملفتة، فسجل صافي الربح زيادة بنسبة 13.3% من 15.9 مليون دينار إلى 18 مليون دينار، والتي تعكس متانة النموذج التشغيلي للشركة، وقوة مركزها المالي، وتسخيرها لكافة قدراتها المادية وكوادرها البشرية ذات التأهيل العالي للوصول إلى مرحلة متقدمة من الأداء العالي، الأمر الـذي مكننا من التغلب على تحديات العام 2022، وتجاوز حالة عدم اليقين المسيطرة على المشهد الاقتصادي العالمي».

كما أضاف الحميضي: «واصلــت الشــركة العمل على تطبيق اســتراتيجيتها لتنمية سوق مال قوي، وترسيخ دورها كمحرك أساسي لتنمية الاقتصاد الوطني من خلال استقطاب الاستثمارات الأجنبية لسوق المال، وتعزيز مكانـة السـوق، والمساهمة في بناء بيئة اقتصادية حيوية تتمتع بمستوى عالٍ من الابتكار والاستدامة والتقدم، قادرة على جذب المستثمرين المحليين والأجانب ومن مختلف التوجهات الاستثمارية. ذلك وتهدف هذه الاستراتيجية، والتي تتماشى مع رؤية «كويت جديدة 2035»، للمساهمة في تحول الدولة الى مركز تجاري ومالي في المنطقة، ووضع سوق المال الكويتي على خارطة الاستثمار كأحد أفضل الأسواق المالية في الشرق الأوسط. ولا يسعني الا ان اتقدم بالشكر لزملائي أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وموظفي بورصة الكويت الأكفاء على جهودهم الحثيثة لتطوير الشركة وسوق المال الكويتي.»

كما اختتم سوق المال الكويتي عام 2022 بأداء متميز، حيث ارتفعت القيمة السوقية للسوق إلى حوالي 46.7 مليار دينار في عام 2022، بزيادة نسبتها 12.9% عن القيمة السوقية في عام 2021 والبالغة 41.4 مليار دينار. كما ارتفعت معدلات تداول ونشاط المستثمرين الأجانب والخليجيين في السوق، حيث بلغت قيمة تداولاتهم حوالي 5.5 مليارات دينار، أي بزيادة بنسبة 29% عن العام 2021، وبلغ صافي التدفق الإيجابي للأجانب ما يقارب 760 مليون دينار، في حين بلغ معدل تداول المستثمرين الأجانب والخليجيين نسبة 18% من اجمالي تداولات السوق مقارنةً بنسبة 14% في العام 2021. ذلك وبلغ معدل تداول المستثمر المؤسسي بنسبة 61% من إجمالي التداولات لهذا العام، مقارنة بنسبة 54% للعام الماضي، أي ما شكل زيادة بنسبة حوالي 13%.

هذا وجاءت القيمة السوقية للسوق «الأول» 37.4 مليار دينار، مع تداول ما يقرب من 22.6 مليار سهم بقيمة 10.8 مليارات دينار في أكثر من 1.6 مليون صفقة، في حين بلغت القيمة السوقية للسوق «الرئيسي» 9.3 مليارات دينار، بأكثر من 33 مليار سهم وبقيمة تجاوزت 3.9 مليارات دينار في أكثر من 1.3 مليون صفقة.

من جهته، عقب الرئيس التنفيذي لبورصة الكويت، محمد العصيمي على هذه النتائج، قائلاً: «على الرغم من تقلبات أسواق المال حول العالم، ومرور الاقتصاد العالمي بمعدلات غير مسبوقة من التضخم وسعي السياسات النقدية في العديد من الدول لكبحه، استطاعت بورصة الكويت من تنمية اعمالها، حيث ارتفعت رسملة السوق في عام 2022 بنسبة 12.9% مقارنة بعام 2021 لتبلغ 46.7 مليار دينار كما نجحنا في استقطاب المستثمرين المؤسسيين الأجانب، حيث ارتفعت معدلات تداول ونشاط المستثمرين الأجانب والخليجيين في السوق بنسبة 29% عن العام 2021، وبلغت قيمة تداولاتهم حوالي 5.5 مليارات دينار، مما يدل على ثقتهم المتزايدة في سوق المال الكويتي».

انتعاش في التداول

كما أضاف العصيمي: «شهد سوق المال الكويتي انتعاشاً في النشاط في النصف الأول من عام 2022 واستقراراً نسبياً في نصفه الثاني مقارنة بالأسواق العالمية، واستمرت بورصة الكويت في الترويج للسوق الكويتي والشركات المدرجة فيه، وتقديم نظـرة أعمق حــول فوائد الاستثمار فــي سوق المال بما يصب في مصلحة المصدرين والمستثمرين وتعزيز سيولة السوق. كما واصلت البورصة تقديـم منتجـات وخدمات تلبي احتياجات جميع المشاركين في السوق، والتي تسهل إجراءاتهم وتحسن تجربتهم الكلية، حيث قامت البورصة بتعديل كتاب القواعد واضافة فصل متعلق بالتنفيذ الجبري، وتحديث نظام إدخال الأوامر لصناع السوق. وفي إطار حرص بورصة الكويت على توفير مرونة أكبر في التعامل مع الأوساط الاستثمارية والمؤسسات المالية وشركات الوساطة المالية، تم إلغاء علاوة الشراء الإجباري. كما ارتفع عدد صناع السوق، والتي تعد إحدى الأدوات المهمة التي تعزز سيولة الأوراق المالية، وتحسن كفاءة السوق وتفعل أدواته بشكل عام، من خمسة إلى سبعة، يصنعون السوق لعدد 61 سهماً».

