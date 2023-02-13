«الوطنية للتنظيف» راعٍ ذهبي للمنتدى الخليجي لإدارة النفايات وإعادة الـتدوير

مال وأعمال

يفتتح اليوم الملتقى الخليجي لإدارة النفايات وإعادة التدوير «الهيدروجين الأخضر والانتقال الطاقي» والذي سيقام على مدار يومين تحت رعاية كل من وزارة الأشغال العامة ووزارة الكهرباء والماء، وبلدية الكويت، والهيئة العامة للبيئة، وبرعاية ذهبية من الشركة الوطنية للتنظيف وبالشراكة الإستراتيجية مع مجلس الأعمال الألمانيKuwait German Business Council وذلك في ضوء ما يشهد العالم من تحديات تنموية وما يعانيه من التحديات البيئية والتنموية مما يجعل من الضرورة إيجاد حلول للطاقة البديلة وتبني التوسع في استخدام الهيدروجين الأخضر وإيجاد النظم الحديثة لإدارة النفايات وإعادة التدويـر والحفاظ على البيئة ومخلفاتها بكل انواعها، وفرض أولويات التنمية المستدامة وحماية المناخ، وهو ما أوصت به قمة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الأخيرة لشرق أوسط أخضر والتي انعقدت في المملكة العربية السعودية بحضور قادة دول المجلس، ويهدف المنتدى إلى التعريف بالحلول الجديدة والخطط الإستراتيجية لإعادة التدويـر وبدائل الطاقة النظيفة المستدامة منها الهيدروجين الأخضر، في ظل التحول الرقمي، إضافة الى التركيز على الجوانب الفنية المتعددة، والتي تشمل إدارة المشاريع المستدامة، والوصول إلى بيئة خالية من الانبعاثات الضارة لتحقيق الحياد الكربوني، والتي سيناقش فيها نخبة من الخبراء والمتحدثين في هذه الفعالية سبل وأدوات تمكين وتفعيل إدارة إعادة التدوير وأنواع الطاقة المتجددة المتاحة وقواعد استخدامها، ويستعرض كذلك التجارب الناجحة التي قامت بها دول المنطقة وتسليط الضوء عليها، ودراسة أفضل الحلول الاقتصادية الحديثة، وبهذه المناسبة فقد قررت اللجنة التنظيمية للمنتدى منح الشركة الوطنية للتنظيف جائزة الجودة الخليجية عن دورها وإنجازاتها في مشاريع التنمية المستدامة بالمنطقة الخليجية.

حلول الاستدامة

من جانبه صرح صقر الرشود الرئيس التنفيذي للعلاقات العامة والتسويق للشركة الراعية للحدث وشكر القائمين على جهودهم المخلصة في الحدث، وأفاد بأن الشركة مواكبة لكل حلول وتقنيات الاستدامة وإدارة ومعالجة النفايات الرئيسية منها الخطرة والحساسة على مستوى المنطقة والعالم، والمساهمة كإحدى الشركات الوطنية الرائدة بالمنطقة الخليجية بتخصصها عبر دعم المسؤولية الاجتماعية ورفع الوعي الثقافي والمعرفي لأهمية معالجة النفايات وتدويرهـا وفـقـا لأفضل الحلول المطبقة عالميا والتي تحتاجها دول المنطقة، وقد جاءت مشاركتها بهذا المنتدى الخليجي التخصصي المهم الذي تستضيفه دولة الكويت تحقيقا لخطة التنمية الوطنية المنبثقة عن تصور حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الراحل - طيب الله ثراه لرؤية دولة الكويت بحلول عام 2035م وامتدادا لهذه الرؤية والتي تحظى بدعم وتـبـني حضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد أمير البلاد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد والتي تخدم التوجه الموحد نحو مستقبل زاهـر ومستدام.

شركة رائدة

أشار الرشود أن الشركة الوطنية للتنظيف تأسست منذ عام 1978م وتنشط في قطاع الخدمات التجارية والمهنية مع التركيز على الخدمات البيئية وخدمة المرافق الحيوية، وذلك بهدف توفير خدمة تنظيف مهنية وتمكين حلول إعادة التدوير الحديثة ومعالجة النفايات لتسهم في التنمية المستدامة بدولة الكويت ومنطقة الخليج العربي والتي واكبت الشركة من خلالها ما تتطلع له رؤية كويت جديدة 2035م ورؤية مجلس التعاون لدول الخليج العربية لشرق أوسط أخضر، فمنذ تأسيس الشركة قبل نحو 45 عاما، نمت لتصبح واحدة من الشركات الرائدة بالمنطقة الخليجية والعربية معا.

هذا ويشرف على المؤتمر لجنة علمية برئاسة د. محمد الشواف من كلية العلوم الحياتية في جامعة الكويت وبمشاركة من بلدية الكويت، الهيئة العامة للبيئة، وزارة الكهرباء والماء، وزارة الاشغال، وزارة الداخلية، وهيئة القوى العاملة، والهيئة العامة للصناعة، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، وتتضمن الفعالية معرضا مصاحبا على هامش المنتدى متخصصا يسلط الضوء على أحدث الأنظمة والتقنيات والموارد المستخدمة في المشاريع التنموية والصديقة للبيئة.

