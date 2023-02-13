«أسواق المال»: إلغاء المجلس الاستشاري بالهيئة

مال وأعمال

قرر مجلس مفوضي هيئة أسواق المال إلغاء المجلس الاستشاري من الهيكل التنظيمي للهيئة وفقا للقرار رقم م.م.هـ 10-44 لسنة 2022 الصادر في اجتماعه.44 لسنة 2022 المنعقد بتاريخ 30/11/2022 وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل.

كما أعلنت هيئة أسواق المال عن تقديم بلاغ لنيابة سوق المال بتاريخ 12/2/2023 بشأن وقوع الجريمة المنصوص عليها في المادة 63 من القانون 7 لسنة 2010 وتعديلاته والمجرمة بحكم البند 1 من المادة 126 من القانون ذاته: قيام المُبلغ ضدها «شركة غير مدرجة في البورصة» بمزاولة نشاط أوراق مالية «مدير محفظة استثمار» عن طريق استثمار مبالغ مالية نيابةً عن شركة أخرى «خاضعة لرقابة الهيئة» مقابل نسبة مئوية من الأرباح سنوياً من دون الحصول على التراخيص اللازمة من الهيئة.

