«بوبيان» وقّع تعاوناً مشتركاً مع «الحسبة العقارية»

مال وأعمال

وقّع بنك بوبيان اتفاقية تعاون مشترك مع تطبيق الحسبة العقارية يقدم من خلالها خدمات مميزة لعملائه من خلال استخدام أفضل الحلول التقنية الحديثة لتسهيل وصولهم إلى المعلومات والبيانات المتعلقة بالسوق العقاري الكويتي وذلك في إطار حرص البنك على دعم المشاريع والتطبيقات الكويتية الناشئة وتعزيز موقعه كرائد في الابتكار والخدمات الرقمية.

وقال الرئيس التنفيذي للخدمات الشخصية والرقمية في بنك بوبيان عبدالله التويجري بهذه المناسبة إن بنك بوبيان حريص على دعم جميع الجهود والتطورات التى تتعلق بالخدمات الرقمية الجديدة والمبتكرة لاسيما وأن خطوة الشراكة الإستراتيجية مع شركة الحسبة العقارية ستفتح آفاقاً جديدة لعملاء بنك بوبيان.

وأوضح التويجري « مع تسارع وتيرة الخدمات التكنولوجية الرقمية والتطورات بالكويت والمنطقة ككل كان بنك بوبيان من أوائل المؤسسات الداعمة لترسيخ هذا التوجه والاستثمار في الخدمات الرقمية بجانب توعية المجتمع بمدى أهمية إدخال التكنولوجيا الحديثة في جميع المعاملات اليومية وذلك لتحفيز بيئة الاعمال المرتبطة بالخدمات المصرفية الرقمية».

وأضاف « تؤمن إدارة البنك بالأهمية التى باتت تحتلها الشركات والتطبيقات الناشئة كونها شركات سريعة النمو وتحقق نجاحات كبيرة اذا ما تم منحها الفرصة للانطلاق مؤكداً ان بنك بوبيان ومنذ سنوات أخذ على عاتقه دعم مختلف المشاريع الشبابية والتطبيقات الرقمية في مختلف القطاعات والمجالات وبما يحقق أهدافها في النمو والتوسع، مشيراً إلى أن الكثير من التطبيقات والمشاريع الرقمية في الكويت كان للبنك دور رئيسي في دعمها ونجاحها.

من جانبه قال المدير الشريك لشركة الحسبة خالد عصام العتيبي «يسعدنا دوماً التعاون مع المؤسسات التي تسعى إلى تقديم خدمات ومزايا إضافية لعملائها ومن بينها بنك بوبيان الحريص على التفاعل مع عملائه وتقديم المزيد من الخدمات المميزة لهم» مؤكداً ان هذه الشراكة تفتح سبلاً جديدة في التعاون مع البنك الرائد رقمياً وتقنياً.

وأضاف ان تطبيق الحسبة يعتبر من التطبيقات الحديثة في الكويت وهو يقدم مجموعة من الخدمات المتخصصة في القطاع العقاري ومنها التقييم الفوري لعقارات السكن الخاص وهي خدمة تمكن المستخدم من تقدير قيمة عقارات السكن الخاص خلال ثوان وفق معطيات السوق الحالية باستخدام أساليب متوافقة مع معايير التقييم الدولية.

في سياق متصل، قال المدير الشريك لشركة الحسبة أحمد عبداللطيف اللهيب ان تطبيق الحسبة العقاري يُعد تطبيقاً مبتكراً والأول من نوعه في المنطقة لتقديم خدمات عقارية متميزة من شأنها توفير الشفافية المطلوبة في السوق العقاري الكويتي، وذلك من خلال استخدام أفضل الحلول التقنية الحديثة لتسهيل وصول المعلومات والبيانات والتحليلات المتعلّقة في السوق العقاري وتقديمها بصورة مبتكرة لجميع أصحاب المصالح.

وأضاف ان التطبيق يتضمن أرشيف المزادات العقارية وصفقات البيع (الرسمية) من خلال عرض صفقات البيع الرسمية التي تنشرها وزارة العدل مع إمكانية الرجوع للصفقات السابقة، بالإضافة إلى تمكين المستخدم من تصفية الصفقات وإعادة عرضها بما يتناسب ومتطلبات البحث وإعلانات بيع وشراء وتأجير العقارات وحسبة أقساط القروض العقارية الى جانب جميع الأخبار المتعلقة بالقطاع العقاري في دولة الكويت بالإضافة الى مجموعة مختارة من المقالات ذات الصلة بقطاعي العقار والبناء.

واستكمالاً قال مديرعام شركة الحسبة م. مبارك المجدلي ان الحسبة بصدد إضافة خدمات جديدة لمستخدمي تطبيق الحسبة كالتقييم الاسترشادي للقيم الإيجارية لجميع أنواع العقارات والوحدات على سبيل المثال القيم الإيجارية لشقق السكن الخاص والسكن الاستثماري والقيم الإيجارية للوحدات التجارية والمكاتب التجارية والصناعية الحرفية وإضافة خدمة التقييم الاسترشادي للعقار الاستثماري والعقار الصناعي الحرفي والتقييم الرسمي المعتمد لجميع أنواع العقارات، وخدمة ميزانيتي التى تتيح للمستخدم معرفة أي عقار يستطيع شراءه حسب ميزانيته.

