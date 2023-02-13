«فاليو بلس» تطلق مؤتمرها الأول لرؤساء القطاعات المالية

مال وأعمال

تعقد شركة فاليو بلس لاستشارات الأعمال مؤتمرها السنوي الأول لرؤساء القطاعات المالية بالكويت في 15 فبراير الجاري، بالتعاون مع شركة ديفولبرز للتدريب والاستشارات في مصر كشريك استراتيجي وبرعاية مهنية من الجمعية الاقتصادية. وفي هذا السياق، أشار المدير التنفيذي في الشركة وليد إحسان أن المؤتمر يهدف في المقام الأول تبادل الخبرات والاطلاع على أحدث التطورات فى مجالات التمويل والحوكمة وادارة المخاطر من خلال كوكبة من خبراء ماليين وخبراء في ادارة المخاطر وحوكمة الشركات والاستدامة. وأضاف إحسان أن المؤتمر يجسد السعي الحثيث للكويت في تحقيق الرغبة السامية بتحويلها لمركز مالي وتجاري وبما يعزز ويطور القدرات البشرية وتكوين جهاز إداري كفء وفعال يطبق مفاهيم الحوكمة ويسهم فى تحقيق معايير التنمية المستدامة التى تهدف الدولة إلى تحقيقها ولوضع دولة الكويت فى المكانة العالمية التى تستحقها.

وبين أن التحديات الحالية التي تواجه بيئة الأعمال على وقع تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية والتي تلت جائحة كورونا التي استمرت لأكثر من عامين، وما عاناه الاقتصاد العالمي والإقليمي بسبب تلك التداعيات، يأتي المؤتمر ليرسم خارطة طريق حول قدرة القطاع المالي في الإسهام بشكل كبير في تعزيز القيمة المضافة لتلك القطاعات في الاقتصاد الوطني والعمل على تعزيز استراتيجية الكويت الرامية لتنويع مصادر الدخل وخلق فرص وظيفية قادرة على استيعاب المزيد من العمالة الوطنية التي تتزايد أعدادها وبشكل كبير.

قطاع مالي

واستدرك إحسان: بالقول إن انعقاد المؤتمر في ظل وجود قطاع مالي قوي تتمتع به الكويت على مستوى القطاع المصرفي والشركات الاستثمارية والمالية وهو ما يجعل القطاع المالي دائماً في رحلة بحث مستمرة عن كل ما هو حديث ومتطور في القطاع المالي. وقال: لا شك أن الكويت تمثل حجر زاوية في تطور الأداء المالي والاستثماري على المستوى الخليجي وهي حجر زاوية حقيقية في تعزيز تلك المكانة للحصافة الكبيرة التي تمتلكها الجهات الرقابية وعلى رأسها بنك الكويت المركزي الذي يمتلك أدوات نقدية ومالية قادرة على تجاوز التحديات وتجنب أي أزمات يواجهها الاقتصاد بسبب التغيرات الاقتصادية المتلاحقة التي تعيشها دول العالم، وهيئة اسواق المال ودورها الاشرافي والرقابي على قطاع الاسواق المالية في دولة الكويت. وبين إحسان أن المؤتمر سيعقد برعاية من مجموعة اكس ام العالمية XM Group International وبحضور أكثر من 100 من الرؤساء التنفيذيين والقادة الماليين يمثلون مجموعة من الشركات المصرفية والاستثمارية والشركات من مختلف القطاعات، للالتقاء معًا للتعلم والتواصل وإعادة الاتصال مع أقرانهم.

مسؤولو الشركات

وفيما يتعلق بالفئة المستهدفة للمؤتمر، بين إحسان أن المؤتمر موجه الى كبار المديرين التنفيذيين والمديرين الماليين من الشركات الرائدة في الكويت وهو فرصة للاستماع إلى الخبراء في موضوعات متنوعة حول عدد من القضايا التي تتمحور حول الشؤون المالية والاستدامة وادارة المخاطر وتعزيز دور القطاع المالي في تحويل الكويت الى مركز مالي. واختتم إحسان بقوله إن المؤتمر يمثل فرصة حقيقية لتبادل الخبرات والرؤى حيال الكثير من الموضوعات التي سيتم مناقشتها وتتضمن: الاتجاهات الاستراتيجية للصناعة المصرفية في الكويت والعالم، الاتجاهات والتطورات الحالية في أسواق المال في الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي، تحديات حوكمة الشركات، الاستدامة وتضمينها في ملف مخاطر المنظمات، التمويل اللامركزي واستخداماته المتعددة للمدير المالي، تحديات إدارة المخاطر في عام 2023 وما بعده ودور الكويت كمركز مالى عالمى فى منطقة الخليج والشرق الأوسط. وبين أن المؤتمر معتمد بضمان دولي للجودة الدولية من قبل المعهد السويسري للإدارة والابتكار.

