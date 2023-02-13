الغيص: الطلب على النفط سيتجاوز مستويات ما قبل الجائحة

مال وأعمال

قال الأمين العام لمنظمة أوبك هيثم الغيص: إن المنظمة تتوقع أن يتجاوز الطلب على النفط هذا العام مستويات ما قبل الجائحة، وأن يصل لنحو 102 مليون برميل يوميا.

وأضاف أنه من المتوقع أن يشهد الطلب المزيد من الارتفاع إلى 110 ملايين برميل يوميا بحلول 2025.

وقال في كلمة خلال معرض مصر للبترول إن أوبك ما زالت ملتزمة دعم استقرار سوق النفط. كانت أسعار النفط ارتفعت بأكثر من 2% في جلسة الجمعة الماضية، مع تحقيق مكاسب أسبوعية فاقت الـ8%، إذ أعلنت روسيا خططاً لخفض إنتاج النفط الشهر المقبل بعد أن فرض الغرب سقفا على أسعار النفط الخام والوقود من البلاد.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت عند التسوية 1.89 دولار بما يعادل 2.2% إلى 86.39 دولاراً للبرميل. وأضافت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي مكاسب بنحو 1.66 دولار أو 2.1% إلى 79.72 دولاراً. وحقق برنت مكاسب أسبوعية 8.1%، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط 8.6%. كما يعتزم تحالف أوبك بلس الإبقاء على مستوى الإنتاج من النفط للدول الأعضاء، رغم قرار روسيا الأخير بشأن خفض إمداداتها من النفط بنحو 500 ألف برميل يوميا اعتبارا من مارس، رداً على العقوبات الدولية المفروضة على صادراتها من الطاقة. وكشفت مصادر مطلعة لوكالة الأنباء «بلومبيرغ»، أن تحالف «أوبك+» يعتقد أن هذا الإجراء يستهدف الحفاظ على استقرار سوق النفط العالمي على نطاق واسع. وقال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك ، إن موسكو تعتزم خفض إنتاجها النفطي طواعية بمقدار 500 ألف برميل يوميا أو حوالي 5% في مارس وذلك بعد أن طبق الغرب سقفا لأسعار النفط الروسي.

وقال نوفاك في بيان: «حتى اليوم، نبيع إنتاجنا النفطي بالكامل، ومع ذلك وكما ذكرنا سابقا لن نبيع النفط لأولئك الذين يلتزمون بشكل مباشر أو غير مباشر الحد الأقصى للسعر».

وأضاف «ستخفض روسيا طوعا إنتاجها بمقدار 500 ألف برميل يوميا في مارس. وسيسهم ذلك في استعادة العلاقات مع السوق». وأكد نوفاك أن روسيا لم تجر أي مشاورات رسمية لأن التخفيضات طوعية.

وبينما تخوض روسيا متاهة القيود التي فرضها الغرب في محاولة لخنق عائداتها من النفط، يشير خفض الإنتاج إلى أن سقف الأسعار المفروض على المنتجات النفطية الروسية له بعض التأثير. وقال نوفاك إن «روسيا تعتقد أن آلية «السقف السعري» في بيع النفط والمنتجات النفطية الروسية هي تدخل في علاقات السوق واستمرار لسياسة الطاقة المدمرة التي يتبعها الغرب».

وقال المتحدث باسمه في وقت لاحق، إن التخفيضات ستتعلق بالنفط الخام فقط دون مكثفات الغاز وهو نوع من النفط الخفيف.

