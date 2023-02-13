تكاليف شحن الوقود قفزت لمستويات قياسية

مال وأعمال

ارتفعت تكلفة نقل البنزين وأنواع الوقود الأخرى على الناقلات العابرة للمحيطات بعد أيام من فرض عقوبات تستهدف مبيعات النفط الروسية.

ارتفعت المكاسب اليومية للناقلات الصغيرة نسبياً التي تنقل الوقود المكرر عبر المحيط الأطلسي بأكثر من 400% في أسبوع لتصل إلى 55857 دولاراً، وفقا لأحدث البيانات الصادرة عن بورصة البلطيق في لندن. صعدت المكاسب اليومية بنسبة 58% يوم الخميس الماضي وحده، وهو أكبر مكسب يومي منذ أواخر عام 2021.

كان الدافع وراء ارتفاع التكلفة جزئياً هو تفرُّق الأسطول بين بعض الناقلات التي تخدم مصالح موسكو وبعضها الآخر في السوق الدولية، كما يسلط ارتفاع التكلفة الضوء على الجانب الآخر المحتمل للإجراءات الشديدة التي تهدف إلى الحد من عائدات النفط الروسية.

قال لارس باستيان أوسترينغ، المحلل لدى شركة «آركتيك سيكيوريتيز» (Arctic Securities): «تستمر كميات الوقود الروسي في التدفق بنفس المعدل تقريباً، وهذا يتطلب الكثير من السفن.. في نهاية المطاف، يظهر الارتفاع الحالي أنَّ الطلب جيد جداً، وأنَّ الأساسيات قوية». انضمت نحو 600 سفينة إلى «أسطول الظل» للسفن التي تساعد روسيا على استمرار تدفق نفطها إلى الأسواق، وهو ما يترك بدوره عدداً أقل من السفن التي تخدم مصدري النفط الآخرين ويزيد من تكلفة الشحن.

مع انتعاش الشراء حالياً في مكان آخر، ارتفعت أسعار الشحن بشكل كبير. وسجلت السفن التي تبحر من أوروبا إلى غربي أفريقيا أكبر مكسب يومي، الخميس الماضي، منذ بدء نشر الأرقام العام الماضي. ومع ذلك؛ قد يسهم تحول بعض الناقلات إلى روسيا في استمرار ارتفاع أسعار الشحن.

