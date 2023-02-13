مذكرة تفاهم بين غرفتي تجارة «الكويت» و«سيالكوت»

مال وأعمال

قام وفد تجاري يضم ممثلين عن 28 شركة من غرفة تجارة وصناعة سيالكوت الباكستانية بزيارة الكويت في الفترة من 8 إلى 9 فبراير 2023 لعرض منتجاتهم وعقد اجتماعات الأعمال (B2B).

أقيم معرض المنتجات الباكستانية على مدى يومين في قاعة المعارض بغرفة تجارة وصناعة الكويت .(KCCI) وقد عرض المعرض منتجات باكستانية عالية الجودة في الفئات التالية: (i) السلع الرياضية. (ii) الأدوات الجراحية ؛ (iii) الأرز ؛ (iv) المنتجات الجلدية ؛ (v) القفازات ومعدات السلامة و (v) تروس حفظ النحل.

بدأت الزيارة / المعرض باجتماع وفدي الجانبين. حيث ترأس فهد الجوعان ، نائب رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت والسيد وهاب جهانجير ، نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة سيالكوت وفديهما. وفي ختام الاجتماع وقع رئيسا الجانبين مذكرة تفاهم بين غرفة تجارة وصناعة الكويت وغرفة تجارة وصناعة سيالكوت تهدف لتعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي بين الغرفتين.

قال الجوعان في كلمته الترحيبية إن باكستان والكويت تربطهما علاقات ودية ولكن هذا لا ينعكس في حجم التجارة بين البلدين والذي يمكن توسيعه بشكل متنوع. كما أعرب عن أمله في أن يساعد هذا المعرض وكذلك المحادثات على مستوى الوفود في زيادة العلاقات التجارية بين الشركات الباكستانية والكويتية.

وعبر نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة سيالكوت وهاب جهانجير عن شكره للمضيفين الكويتيين وعن سعادته بالترتيبات التي تمت للاجتماعات والمعرض.

أعرب السفير مالك محمد فاروق عن عميق امتنانه لغرفة تجارة وصناعة الكويت ولا سيما فهد الجوعان وفريقه على كرم ضيافتهم. كما أعرب عن تقديره للوفد الزائر وأثنى على جودة منتجاتهم المعروضة. كما قدر السفير التسهيلات والتعاون من قبل وزارة الخارجية الكويتية في ترتيب التأشيرات للوفد الباكستاني الزائر.

