518 مليار دولار سوق التقنيات المرئية والصوتية

مال وأعمال

تستعد إمارة دبي لاحتضان النسخة الأولى من «إنتيغريت ميدل إيست»، والذي سيشكّل حدثاً رائداً يستقطب خبراء التكنولوجيا السمعية البصرية ووسائل الإعلام الرقمية. وسيقام الحدث في مركز دبي التجاري العالمي، في الفترة من 16 إلى 18 مايو 2023. ومن المتوقع أن يستقطب أكثر من 7000 خبير. وسيعقد هذا الحدث بالتزامن مع معرض «كابسات 2023» المعرض الدولي للإعلام الرقمي واتصالات الأقمار الاصطناعية، الفعالية الأهم في قطاع تكنولوجيا الإعلام ، والذي من المتوقع أن يستقطب حوالي 14000 زائر. مما سيعزز من مكانة معرض «إنتيغريت ميدل إيست» كمنصةٍ مميزة تجمع روّاد قطاع التقنيات السمعية البصرية والأنظمة الاحترافية المتكاملة.

ويتزامن إطلاق «إنتيغريت ميدل إيست» مع ازدهار سوق التقنيات المرئية والصوتية المتقدمة، ويتوقع أن تصل قيمة هذا السوق إلى حوالي 518.26 مليار دولار بحلول نهاية 2027.

وعلى هامش المعرض، سيقام مؤتمر تتخلله جلسات نقاشية لأبرز المتحدثين العالميين وخبراء الصناعة، بمن فيهم أرنو بسكوب، رئيس البيانات العالمية والتكنولوجيا في شركة «كينيتيك وورلد وايد» Kinetic Worldwide، وجو واي، رئيس قسم بيئات التعلم في جامعة جنوب كاليفورنيا، وينيس كابوليس، رئيس التقنيات المبتكرة في شركة «إلكتروسونيك» Electrosonic، كما سيدير جلسات النقاش بوب سنايدر، الخبير في تكنولوجيا البث المرئي والمسموع وتكنولوجيا المعلومات، وإنترنت الأشياء وقطاعات المباني الذكية.

وقال بوب سنايدر: «يعدّ الشرق الأوسط سوقاً متنامياً للتقنيات السمعية والمرئية المتطورة، والتي تشهد إقبالاً متزايداً في العديد من القطاعات بما فيها القطاع المؤسسي وقطاعات التعليم والبيع بالتجزئة والطب والوحدات السكنية والعروض المباشرة والقطاعات الحكومية. وتعتمد شركات إدماج النُظم في المنطقة على الحلول العالمية، وتحرص على مواءمتها مع الظروف المحلية للسوق لتحقيق نتائج مميزة. ويمثّل «إنتيغريت ميدل إيست» الحدث الأبرز من نوعه للعام الحالي، حيث سيتيح للشركات المتخصصة في دمج التقنيات وعملائها في الشرق الأوسط إمكانية الاطلاع على أحدث التقنيات».

وقال عبد الناصر علي، مدير المبيعات الإقليمي للأدوات البصرية والشاشات الاحترافية، إبسون الشرق الأوسط: «يشهد الطلب على حلول وشاشات العرض الاحترافية نمواً متزايداً في منطقة الشرق الأوسط. ونتطلع في إبسون قُدُماً إلى عرض حلولنا المتقدمة خلال الدورة الأولى من إنتيغريت ميدل إيست، وتقديم منتجاتنا التي تعتمد عليها مؤسسات رائدة إقليمياً في قطاع الترفيه».

وقال سامر العتيبي، نائب رئيس المبيعات في الشرق الأوسط، إنفيليد: «نحرص في «إنفيلد» على توفير ابتكاراتٍ رائدة في العرض المرئي للأسواق حول العالم، لا سيما منطقة الشرق الأوسط. ويسرنا أن نشارك في الدورة الافتتاحية من إنتيغريت ميدل إيست التي ستقام في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 16 إلى 18 مايو المقبل».

وقال ريجو جورج، مدير مجموعة المعارض والفعاليات في مركز دبي التجاري العالمي: «يسرّنا تنظيم معرض «كابسات»، ومواصلة استضافة رواد قطاعات البث والإعلام والمشترين والمعنيين على مدى 28 عاماً. وفي ضوء المكانة المتميزة لمعرض «كابسات» والتي ترسخت على مدى السنوات الماضية، يشكل إنتيغريت ميدل إيست إضافةً نوعية تواصل البناء على نجاح «كابسات». ويتيح الحدث الجديد منصةً رائدة لتطوير آفاق التعاون وقنوات التواصل بين مزودي الحلول والمشترين، والاستفادة من الفرص الواعدة للنمو ضمن قطاع تكنولوجيا البث المرئي والمسموع في منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا».

