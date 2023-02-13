الماجد: متابعة تجهيزات المساجد لاستقبال رمضان بشكل أسبوعي

وطن النهار

أكد وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبدالعزيز الماجد ضرورة الانتهاء من التجهيزات والاستعدادات اللازمة لجميع مساجد الكويت والمراكز الرمضانية بالمحافظات الست قبل حلول شهر رمضان المبارك.

وقال الماجد في تصريح صحافي عقب ترؤسه اجتماعا تنسيقيا بالمسجد الكبير إنه يجب تهيئة الأجواء الإيمانية بالمساجد لاستقبال المصلين في هذا الشهر المبارك، مشيرا إلى أنه اطلع كذلك على آلية الاستقبال والاستعدادات والتجهيزات التي أعدتها الوزارة.

ووجه قياديي «الأوقاف» إلى ضرورة التعاون وتضافر الجهود لتقديم أفضل ما يمكن للمصلين، داعيا لمواصلة الاجتماعات بشكل أسبوعي للوقوف على ما تم إنجازه ومتابعة الإجراءات للانتهاء من باقي الاستعدادات.

