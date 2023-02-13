إطلاق مسابقة الحساوي لحفظ القرآن

وطن النهار

أطلقت مبرة المتميزين لخدمة القرآن الكريم والعلوم الشرعية، تصفيات مسابقة المرحوم مبارك عبدالعزيز الحساوي بنسختها الـ 14 بعد توقف 3 اعوام بسبب تداعيات جائحة كورونا، وقال مشرف عام المسابقة جزاع الصويلح: إن المسابقة بنسختها الجديدة طورت من ادائها، حيث فاق عدد المشاركين 1700 مشاركا ومشاركة، إضافة إلى مشاركة أخرى من طلاب جامعة الكويت باجمالي يصل إلى 250 طالباً وطالبة بالمسابقة التي اقيمت بكلية الشريعة.

‎وقال الصويلح في تصريح صحافي: إن مسابقة الحساوي تلخص بيئة تنافسية إيجابية ومشجعة للمواطنين لحفظ القرآن الكريم وتجويده، كاشفا عن تنافس 53 مواطنا على حفظ وتسميع كامل القرآن الكريم، مشيرا إلى ان هناك منافسة واسعة في هذه المسابقة ضمن جميع الفئات العمرية مقسمين على 10 شرائح مختلفة تبدأ بحزب وحتى 30 جزءاً.

