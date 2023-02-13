الخالد: حملة توعوية لمواجهة خطر المخدرات

وطن النهار

لم تتوان محافظة الأحمدي في تحقيق الشراكة مع مختلف جهات الدولة لمواجهة آفة المخدرات والتوعية بأخطارها في نطاقها الإداري باعتبارها إحدى أهم القضايا في مساراتها الرئيسة.

وخلال افتتاح معرض (التوعية بأضرار المخدرات) بتنظيم من إدارة منطقة الأحمدي التعليمية أمس الأحد أكد محافظ الأحمدي الشيخ فواز خالد الحمد الصباح استشعار المحافظة مبكرا الحاجة الملحة لوجود خريطة طريق عبر برامج فاعلة لمواجهة خطر المخدرات من خلال حملتها التوعوية الاستباقية الموسعة (واعي) لطالبات وطلاب مدارس المحافظة التي جاءت مواكبة ومترجمة لتوجيهات مجلس الوزراء.

ولفت إلى أن هذا المعرض يمثل امتدادا لجهود وأنشطة (الأحمدي) الحثيثة لمواجهة هذه الآفة مؤكدا حرص المحافظة من خلال مشروعها التنموي بعيد المدى الذي يحمل شعار (محافظتي أجمل) الذي أولى اهتماما كبيرا بهذه القضية وأثرها على الجيل الحالي.

وأعرب عن سعادته بالنتائج المتقدمة لجهود الحكومة ممثلة بوزارة الداخلية وبقية جهات الدولة المختصة في مواجهة تجار ومروجي المخدرات من خلال الضبطيات الكبيرة التي أعلن عنها أخيرا متمنيا مواصلة مسيرة المواجهة للقضاء على المفسدين والحفاظ على أمل واستقرار المجتمع.

من جانبه قال مسؤول العلاقات العامة في المشروع الوطني للتوعية بالمخدرات (غراس) خالد الفضلي: إن (غراس) حريصة على المشاركة في مثل هذه المحافل الاجتماعية في سبيل توعية الشباب وإرشادهم لطرق الوقاية من المخدرات من خلال المحاضرات والندوات التي يلقيها عدد من المختصين.

وأكد الفضلي حرص مشروع (غراس) على تشجيع المناطق التعليمية والمدارس والجامعات بالإضافة إلى النوادي الشبابية وبتنظيم فعاليات من شأنها أن تقي من طرق الإدمان وتعزز سبل التوعية من خطرها.

