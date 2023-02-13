الماجدي: استراتيجية للتحول الرقمي للمكتبات التربوية

وطن النهار

أعلن مدير إدارة المكتبات بوزارة التربية احمد الماجدي، انطلاق الدورات التدريبية لادارة المكتبات، مؤكدا أن هذه الدورات تأتي ضمن استراتيجية الادارة للتحول الرقمي واعتماد النظم الآلية. وأشار الماجدي في تصريح صحافي، إلى أن إدارة المكتبات بوزارة التربية تسعى لتحقيق التنمية المهنية لاختصاصي المكتبات ومواكبة المستجدات في مجال العمل، مبينا أن المتخصص من توجيه المكتبات سيقدم الدورات بما يكفل تدريب اختصاصي المكتبات على تنفيذ الجرد الالكتروني، وذلك في مختلف المناطق التعليمية بدءا بمنطقة الاحمدي التعليمية ثم حولي ومبارك الكبير ويليها العاصمة ثم الفروانية والجهراء، بالإضافة إلى التربية الخاصة. وأكد أهمية مواكبة التطور التكنولوجيا في ظل سعي وزارة التربية نحو التحول الالكتروني في كل خدماتها وتحقيق رؤية الادارة لمكتبات مستدامة بتقنيات حديثة.