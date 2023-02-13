«التطبيقي» وقعت اتفاقية شراكة

وطن النهار

وقعت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ممثلة بكلية الدراسات التكنولوجية اتفاقية شراكة مع جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا ممثلة بمركز الرياضيات التطبيقية والمعلومات الحيوية لتنظيم «منتدى الأمن السيبراني.. تحديات وحلول» يومي 15 و16 فبراير الحالي. وقالت الهيئة في بيان صحافي عقب التوقيع إنه تمت مناقشة بعض المحاور التي سيتطرق إليها المنتدى خلال ورش العمل والتحديات المتعلقة بالأمن السيبراني التي تواجه المؤسسات الحكومية والشركات التجارية والعمل على وضع الحلول التكنولوجية المناسبة وكيفية تعزيز وزيادة الوعي الأمني لدى المجتمع.