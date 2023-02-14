الكتابة دون وِجهة

آراء

أحيانًا ما تكون الأحداث الحقيقية عصيَّةً على أدوات الكتابة، واللغة المُجرَّدة تضيق بها ولا تكون نِدًّا مكافئًا لها، وهذا ما يهب أهميةً بالغةً للخيال في نظر بعض الكُتَّاب؛ ويجعلهم يلوذون إليه هربًا من الكتابة عن الواقع، وهذا ما يُحيل أيضًا الكثير من الأحداث الحقيقية إلى رمزية الفن التي تُضفي عليها أبعادًا رحيبةً، ولغةً مُغايرةً، لذا، دائمًا ما تُخلَق مساحة سِجالٍ مشتركةٍ بين الأدب والفن، تارةً تكون محمومة؛ وتارةً تكون دافئة.

إلا أنَّ الكتابة من الواقع في مُجملها تجعل الكاتب يفترض بأن القارئ يعرف نصف الحكاية، وأن كل ما عليه فعله هو أن يستكمل معه نصفها الآخر، وتُشعره بأنه سيجذب القارئ من ساعده ويجوب معه عالمًا يشتركان في فهمه ومعرفته وبنائه وتأثيثه. وكذلك تُحتِّم عليه أن يحكي عن الناس الذين يعيش بينهم بلُغةٍ تخصُّهم، غير مختلفةٍ عنهم. ليست لغة نجيب محفوظ أو يوسف إدريس، ولا لغة فيدور دوستويفسكي أو أنطون تشيخوف، إنما لغةٌ متطابقةٌ مع شكل الحياة التي يعيشها أولئك في الأحياء العشوائية الغارقة في الفقر، لأنَّ الكاتب ينبغي أن يعيش حياة أبطاله ولا ينفصل عنها، لا أن يحيا في برجٍ عاجيٍّ ويكتب عن الفقراء والمُهمَّشين. لأنه في النهاية لا يكتب للتسلية، بل يكتب حيوات كاملة لشخصياتٍ هامشيةٍ جدًا ليجعلها تطفو على السطح. إنه يُشيِّدُ عالمًا فسيحًا سيستغرق وقتًا طويلًا كي ينتزع أقدامه من أعماقه لاحقًا.

في النَّص هناك مُستبعَدٌ وهناك حاضر، والمُستبعَد أحيانًا يكون هو صاحب الحضور الحقيقي في الوقت الذي يكتب فيه الكاتب بإحساسه بالغائب وليس بحضوره، غير أنَّ من دوافع الكتابة الواقعية الرغبة الجارفة في القبض على اللحظة الحاضرة واستبقاء تفاصيل حدوثها، على اعتبار أنها تنطوي على حقيقةٍ ممكن أن تفرُّ هاربةً مالم تُحتَبَس في عمل أدبي، لكن يبقى التحدي الأصعب هنا كيف يمكن للكاتب أن يرصد حدثًا جديرًا بالكتابة من حياة هؤلاء الناس في كومة الأحداث اليومية المتراكمة؟! كيف يمكن لعينه أن تلتقط ما لا تلتقطه عيون الآخرين، وتمنحه وهجًا يتحوَّل إلى كتابة أثيرةٍ يُفتَن بها من يقرؤها؟! كيف يكتب بنسَقٍ مشدودٍ ليس فيه أيّ ارتخاءٍ أو ترهُّل؛ مُتَّسِقٌ مع ذلك الواقع السحيق؟!

ولأن الألم صِنْو الكتابة العميقة والجادة، فنجاحها غالبًا ليس في وصولها ذاتها، بل في كونها مُوصِّلًا دقيقًا لمشاعر الكاتب وكُنْهِه، ولأنها تحمل على جناحيها كبَواته وانكساراته، فهو لا يكتب عمَّا يعرفه، بل يكتب بما يعرفه. لا يكتب عن حياته، بل يكتب بحياته. لذا، فإنني أقف مشدوهًا إزاء الكتابة الفاتنة التي تُجمِّل الواقع، وتُضفي عليه ألقًا ليس فيه. فلا يشعر بها الكاتب، وتخدع القارئ!

في إحدى نصائحه عن الكتابة، يقول إرنست همنغوي: «اكتبْ أصدق جملة تعرفها»، أي ما تراه وتسمعه، وتستطيع أن تضع يدك عليه وتتأكد منه وتتحسَّسه.

أحيانًا نكتب دون وِجهة، دون هدف، لأن المُحرِّض على الكتابة وقتئذٍ هو التِيهُ المُشتبكُ بالألمِ في دواخلنا، فلحظة التِيهُ مؤلمة ولا ريب، ولكي يستلَّ الكاتبُ كل ذلك الألم المُتَكوِّمُ في داخله عليه أن يكتب بغزارة. فلا سبيل للخلاص إلا الكتابة.

ولأن الدهشة قدرة، فبعض الكُتَّاب لديه قدرة هائلة على الدهشة والانبهار بأشياء قد تبدو لسائر الناس على أنها عادية، وتنعكس على ما يكتبه، وتنتقل عدواها إلى القُرَّاء.

الكتابة هي الحافز الحقيقي للكتابة، فولادة النص البديع لهي المُحرِّض الأول على ولادة نَصٍّ أكثر بداعة، وطالما الكاتب مأخوذٌ بسحر الكتابة، فلن يخبو في داخله ولعه بها، لأن الكتابة غير منفصلة عن الكاتب، في الوقت الذي هو ينفصل فيه عن العالم حينما يكتب.

