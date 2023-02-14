نحتـاح للفـرح

آراء

بداية نعرف الفرح هو لذة في القلب لنيل المشتهى والكلمة ترادف السرور والحبور والجذل والغبطة والبهج والارتياح والاستبشار والاغتباط، ويقاربها الفرج ويستعمل في معان أحدها الاشر والبطر، ويطلق على الاحتفال ببعض المناسبات الخاصة مثل الزواج والخطبة والعرس، ونقيضها الحزن ولا تفرح لا تأشر والمعنيان متقاربان لأنه إذا سر ربما أشر و المفراح هو الكثير الفرح و الفرحة هي المسرة و فرح بالشيء هو سر، والفرح هو انشراح الصدر بلذة عاجلة وأكثر ما يكون ذلك باللذات البدنية وقال (القرطبي) الفرح لذة في القلب بإدراك المحب وقال (الجرجاني) الفرح لذة في القلب لنيل المشتهى، وقال أبو (هلال العسكري): إن الفرق بين السرور والفرح هو أن السرور لا يكون إلا بما هو نفع أو لذة على الحقيقة وقد يكون الفرح بما ليس بنفع ولا لذة، والفرح في القرآن الكريم وردت مادة (فرح) ومشتقاتها في القرآن 12 مرة، وقد صنف بعض العلماء الفرح إلى نوعين الأول هو الفرح المذموم الذي يحمل عليه الأشر والبطر كفرح قارون في سورة القصص بالاية رقم (76) (بسم الله الرحمن الرحيم - إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِن قَوْمِ مُوسَى? فَبَغَى? عَلَيْهِمْ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ – صدق الله العلي العظيم) والفرح المحمود هو بالوصول لطاعة الله سبحانه وتعالى أو بالحصول على نعمة من نعمه بسورة يونس بالاية رقم (58) (بسم الله الرحمن الرحيم - قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ – صدق الله العلي العظيم)، وبعدما عرفنا الفرح والفرق بينه وبين السرور وعرفنا ان هناك فرحاً مذموماً وفرحاً محموداً بالقرآن الكريم.

وهنا نسأل ما هو الفرح المحمود الذي يحتاجه ويطلبه وينتظرة المواطن الكويتي البسيط من اهل الغالبية الصامتة؟ الجواب من مواطن ينتمي لهذه الطبقة التي دائما تكون بآخر اهتمامات واجندة السلطتين التشريعية والتنفيذية بالبلاد على مدى الثلاثة عقود الماضية، واقول انا المواطن الكويتي البسيط الكاتب لهذه السطور القليلة ابي أفرح في بلدي بأعيادها الوطنية بحلاوة الفرحة الماضية وابي افرح بخيارات وطني ولا اعاني من تهالك التعليم والتطبيب وابي أفرح بتعديل التركيبة السكانية وابي الفرحة تعم على الكل بمساواة الكل وان الجميع يأخذ حقه وان كان منقوصا قليلا في عمله وحياته اليومية وان يفرح اهل الكويت بقدوم وزير اشغال مخلص يعدل ويصلح الشوارع التي تبكي بوجه الله منذ 2014م تقريبا وهنا نسأل ليش بات هذا حال شوارعنا؟ من المقاول أو من المشرف أو منهم اثنينهم؟ ونبي الفرحة تعم على الكل عندما نشوف الكل سواسية امام القانون ولا يوجد نظام الباراشوت بالتعيينات واعيالنا واقفين بطابور الخدمة المدنية ونبي نعيش فرحة بيت العمر باسرع وقت مثل اجدادنا وابائنا ولا يكون البيت للورثة، ونبي نفرح بان تعود الكويت لما كانت عليه لؤلؤة الخليج وننفض غبار ما نحن فيه اليوم ونرمي الدربيل (المنظار المكبر) الذي بتنا نستخدمة لمشاهدة التطور والتقدم الذي من حولنا ونحن على طمام المرحوم، والفرحة الكبرى عندنا نسمع ونرى ونتلمس التوافق النيابي الحكومي جاء من اجل الوطن والمواطن فقط لا غير والحق ينقال لفرحة لذة كبيرة بالاخص بعدما تأتي من وراء حرمان وشقاء وبهذلة وقلة قيمة، وبالمختصر نحتاج لفرحة ونبي نفرح.

وبالختام اتمنى من مواطن مسؤول في عمله اعمل من اجل نشر الفرحه على الكويت واهلها وبلاش تسكرون كل شيء تحت اعذار اكل وشرب عليها الزمن وخلق اعذار لا تسمن ولا تغني من جوع وان نعود بالكويت لتكون منارة للثقافة والنشاط والعمل الاقتصادي الفعلي حتى ننعم بالفرحة ونصدرها لمن حولنا كما كنا ولكن من يؤمن ان فرحة المواطنين فرحة للوطن؟ بس راح تزين والامل موجود ان الفرح قادم، والحين ما في كلام نقوله إلا الدعاء لله سبحانه وتعالى ان يحمي الكويت وأميرها وولي عهدها وشعبها من كل سوء وشر ويجعل الفرح من نصيبهم، ولا يصح إلا الصحيح.

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? مواطن خبل يسأل: عسى ما شر النائب يسأل ليش الكويتي يقترض؟ الجواب عباله النائب هذا أن كل الكويتيين ثمنوا لهم (الاثـــل) وعقب رجعوه لهم استثماري، بس انت اركد ويوووز عن الخبال يا مواطن.

