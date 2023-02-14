عاطفة تجمع وحقيقة تؤلم

آراء

اريد ان اكتب مرة أخرى عن عاطفة الشعب العربي الذي يحاول ان يتخطى بعاطفته الحقيقة المرة التي يعيش فيها واريد ان اضرب بعض الامثال واولها القضية الفلسطينية فعند حدوث اية عملية فدائية او اطلاق صواريخ ترى الشعب الفلسطيني ومعه معظم الشعوب العربية يهتفون ويرقصون ويهللون، ونظرة بعد ذلك لترى الحقيقة المرة بانقسامهم في الضفة وغزة والارض المحتلة وفي الشتات، وكل فئة من هؤلاء منقسمة على ذاتها فهناك 16 فصيلاً كما ظهر في قمتهم في الجزائر، والمؤلم ان الكيان الصهيوني يحارب كل فئة لوحدها في غزة والفئات الاخرى تتفرج ويضربون المخيمات في الضفة، وفتح وغيرها تشجب وتتفرج وتهدد بايقاف التنسيق الامني الذي فشلتُ أنا في محاولة فهم مهماته، فإنه لمؤلم ان يقال عنه انه يساعد الكيان ضد العمليات الفدائية، فإن كان صحيحا فإن العجب العجاب لا يقدر ان يصف الفاجعة للقضية، وكم كان مؤلما عندما فر الفدائيون من خلال خندق الحرية ولم يجدوا من يساعدهم ويحميهم، فالعاطفة تجمع والحقيقة تؤلم.

المثل الآخر مجلس التعاون الخليجي.. نهتف ونهلل عند اجتماع القمة ونرى بعدها الأزمة القطرية والقطرية البحرينية ايعقل بعد 41 سنة من تأسيسه لا يوجد سوق خليجية واحدة ومحكمة خليجية لفك النزاعات، ولا اقول علم واحد او جواز سفر واحد بل جيش واحد فنفرح عند اجتماع القمة بأنها البذرة الصلبة الباقية لتوحيد هذه الامة فعاطفة تفرح وحقيقة تؤلم.

وأخيرا الى الامة العربية.. فإلى الزمن القريب المونديال القطري كيف كان تشجيع كل فريق عربي وكيف كان الحماس الجارف للفريق المغربي وكيف كان الدفاع عن فلسطين ونبذ الكيان الصهيوني، عاطفة جارفة مفرحة ثم نرى الخلاف المغربي - الجزائري والتطبيع مع الكيان ومشاكل ليبيا وسورية والعراق فهي الحقيقة المؤلمة.

عودة الى التاريخ القديم الذي يكاد ان ينسى كيف كان الزعيم جمال عبدالناصر رحمه الله يدغدغ عاطفة العالم العربي كله عندما كان يخطب عن القومية العربية، وبعد ذلك هناك النكبة وانفصال الوحدة مع سورية فالعاطفة جمعتنا والحقيقة آلمتنا.

هناك أمثلة كثيرة ولكن القارئ سيسأل ما الحل؟! فأقول لا أعرف ولا يسعني إلا الدعاء إلى العلي القدير أن يسدد خطى هذه الأمة ويرفع غضبه عنها.

