إدارة الإحصاء.. والرقابة الحكومية

آراء

ضجت الأوساط المجتمعية أخيراً بردود أفعال لم تشهدها الساحة المحلية من قبل، حيث انقسمت الآراء الصاخبة بين عدد كبير من علامات الاستفهام والتعجب حول ما صدر عن موقع – إدارة الإحصاء - من بيانات لمسح الدخل والانفاق الاسري، الأمر الذي دعا الى البحث بشكل عام في الإحصائيات الصادرة عنها، وذلك لاستيضاح مدى الدقة المهنية في القياس والشمولية، طبقاً للأسس والقواعد العلمية، والمعمول بها على الصعيدين الإقليمي والدولي.

فجوة.. البيانات الرقمية

ولما كان ذلك وبعد البحث الدقيق في الموقع الالكتروني للإدارة.. وفي ظل وجود خطة النشرالاحصائي 2023، لذا نستعرض معاً بعضاً من نتائج تلك الخطة وقياسها.. لبيان مدى الاهتمام - الحقيقي – بآخر التحديثات القياسية في الجداول على ذات الموقع.. (أ) الإحصاءات العامة : (1) المجموعة الإحصائية السنوية : نوع الإصدار «سنوية» وآخر تحديث للفترة المرجعية 2020 عن الإحصائية السنوية 2019-2020، مع عدم وجود الفترة المرجعية 2021 عن الإحصائية السنوية 2020-2021، وكذلك عدم وجود الفترة المرجعية 2022 عن الإحصائية السنوية 2021-2022. (2) اللمحة الإحصائية: نوع الإصدار «سنوية» وآخر تحديث للفترة المرجعية 2020 مع عدم وجود الفترة المرجعية 2021 عن الإحصائية السنوية 2020-2021، وكذلك عدم وجود الفترة المرجعية 2022 عن الإحصائية السنوية 2021-2022. (ب) الاحصاءات السكانية: (1) التعداد العام للسكان: نوع الإصدار «سنوية» آخر تحديث للفترة المرجعية2011 مع عدم وجود الفترة المرجعية للفترة من 2011 حتى 2022. (2) تعداد المباني والمساكن : النتائج النهائية لتعداد المباني والمساكن: نوع الإصدار «سنوية» آخر تحديث للفترة المرجعية 2011. (3) التعداد العام للمنشآت : نوع الإصدار «سنوية» وآخر تحديث للفترة المرجعية 2005. (ج) الإحصاءات الاقتصادية: (10) النشرة الفصلية لأسعار التجزئة: نوع الإصدار «ربع سنوية» وآخر تحديث للفترة المرجعية الربع الأول «يناير – مارس» 2013. (11) النشرة الفصلية لأسعار الجملة: «ربع سنوية» وآخر تحديث للفترة المرجعية الربع الأول «يناير – مارس» 2012. وهذا على سبيل المثال لا الحصر.

مكانة الدولة.. خليجياً وعربياً ودولياً

لا يخفى على الجانب الحكومي مبادرة تعزيز التعاون الدولي المشترك - الحكومة المفتوحة – نحو تحقيق التكامل الحكومي على الصعيدين الإقليمي ودون الاقليمي، وفق مشروع المنظمة العامة للأمم المتحدة - اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا ESCWA – بعنوان « التطوير المؤسسي لتعزيز تقديم الخدمات الحكومية في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة في غرب آسيا »، والذي بدأ في عام 2016، والهادف الى بناء قدرات الدول الأعضاء نحو تعزيز الشفافية والمساءلة والتجاوبية والمسارات التشاركية القائمة على التعاون بين الحكومات والمواطنين، وعليه.. ومروراً «بالبوابة العربية للحكومة المفتوحة» الموقع الالكتروني للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا – الكويت – نجد القياس الاحصائي وفق البيانات الآنفة الذكر، لا تزال كما هي دون تحديث شمولي، الأمر الذي يستوجب تفعيل الدور الحكومي في المساءلة والمعالجة، حفاظاً على مكانة الدولة.

الخاتمة

وعلى ضوء ذلك وإشارة الى اللقاء الحكومي المفتوح مع القياديين، والمنعقد في سبتمبر 2021 بمركز جابر الثقافي تحت عنوان «الكويت.. ما بعد الجائحة» وما تضمنه من (9) مؤشرات لبقاء القياديين.. منها الالتزام بالتحول الرقمي، وما أشار إليه سمو رئيس مجلس الوزراء بأن: «مركب الحكومة لن يتسع لأي قيادي غير قادر على تحمل المسؤولية»، لذا نوجه رسالتنا لسمو رئيس مجلس الوزراء وجهاز متابعة الأداء الحكومي، لبحث أدق التفاصيل في ما سلف، والوقوف على أسباب اختيار مسح الدخل والانفاق الاسري.. دون الاهتمام بجميع البيانات الإحصائية على الموقع الالكتروني، لاسيما ونحن مقبلون على موعد انعقاد منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات 2023 في الفترة من 13 الى 17 مارس 2023 بمقر الاتحاد في جنيف، زد على ذلك الإعلان الحكومي عن اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين الكويت وشركة «GOOGLE CLOUD»، علاوة على ما يشهده العالم من تسابق دولي نحو تحقيق بنود جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة 2030.

