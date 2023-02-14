مرحلة المراهقة السياسية

آراء

المراهقة هي فترة متقلبة وصعبة تمر على الإنسان وتكون بمثابة الاختبار له في حياته الممتدة، حيث ان مستقبل الإنسان وحضارة الأمم تتأثر بمراهقة أفرادها.

المراهقة بمفهومها الشامل بعيدا عن التفاصيل هي الانتقال من مرحلة التسرع والجهل والتخبط والتفاهة إلى مرحلة النضوج الفكري والسداد في الرأي وتحضر الحنكة والنباهة في التصرف والتدبير.

وللمراهقة أوجه عدة وما يهمنا منها في الوقت الحالي والملاحظ هي المراهقة التي تتعدى الحيز البيولوجي ألا وهي المراهقة السياسية، وهذه تتشكل وفقاً للأفراد، والبيئات، والمؤثرات، والطموحات والتي عندما تصبح معالم النضج فيها بعيدة المنال وغير محققة تبدأ معالم المراهقة بالظهور.

بتحليل الوضع القائم أصبحت الصورة العامة الان للساحة السياسية من وزراء ونواب واحزاب وتكتلات إلى حرب باردة يخوضها مجموعة من المراهقين السياسيين، وذلك من السلوكيات والتصرفات التي قد يترتب عليها قرارات غير مدروسة و ردود أفعال غير محسوبة وغير متوقعة ورعونة وسوء تقدير للمشاكل والحلول ومراهقات صبيانية تلعب على الحبال الشعبية، اجتهادات عشوائية ووجهات نظر متطرفة تخدم مصالحهم الخاصة التي تدفعهم للمشاغبة والمراهقة والبحث عن فرص لاقتناصها،مراهقين سياسيا تتقاذفهم الأهواء والمشاحنات الخلفية الظاهرة منها والخفية، الأمر الذي أضر بالبلاد اجتماعيا واقتصاديا وصحيا وأمنيا.

ومع كل حدث يتسكعون حول وسائل الإعلام ليشبعوا إحدى نزوات المراهقة وهي حب الظهور، بأفعال ليس لها صفة الموضوعية أو العقلانية، مع السطحية في الثقافة السياسية وخبرة محدودة تجعل منهم فريسة سهلة لتيارات هدامة مختلفة، مراهقين سياسيين لأنهم باندفاعهم لا ينتبهون إلى الجوهر ويرفضون التعمق في النواحي السياسية بمعناها الصحيح، يفسرون الأمور كما يحلو لهم محاولين استغلالها لمصلحتهم دون وعي، وحتى تمردهم غير مدروس وعدوانيتهم غير مبرَّرة، وغالبا ما يكون الإحباط مصاحبا لهم لتسرعهم باتخاذ القرارات والإفصاح عن رغباتهم، والشخصنة التي تطغى على خطاباتهم وسلوكياتهم التي حولت الديموقراطية من النضج إلى الهشاشة والمراهقة.

إلى الان لم نلمس حلولاً واضحة على أرض الواقع لم نسمع سوى خطابات استذكاء ووعود فارغة والمشاكل في تزايد وتعقيد هو صراع أكبر من التفكير بمتطلبات اصلاح وضع ، لذلك الحل لمشاكلنا لن يرى النور ما زلنا نعتمد على غوغائية المراهقين السياسيين وسيظل الحال على ما هو عليه إلى أن يزول التناقض بين الخطابات والمواقف ويتم بالانتقال من المراهقة إلى النضج السياسي.

مواقفهم تعبر عن تشتّت في الرؤى والتوجه وبعيدة كل البعد عن النضج السياسي وإدراك خطورة الوضع الحالي ونصيحتي لهم :

إن السياسة أيها المراهقون علم وإبداع وموهبة وتقنيات، والتقنيات بحاجة إلى دراسة الأبجدية السياسية من الألف إلى الياء، ما دون ذلك فهو لعب ومراهقة إذ ليس كل مَن كتب بيانا سياسيا أو تنديدا أو تهنئة يتحول إلى سياسي أو قائد، فالسياسي المتمكن يمتاز بالمهنية والدقة وبحث الأمور إلى العمق، وانتقاء الأفضل للمصلحة العامة، أما «النفخ بالكير» و«سلخ الجلود» فهي من صفات المراهقين الدخيلين على السياسة.

يوزن المرء بقوله، ويقوّم بفعله

ابن خلدون

