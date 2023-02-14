بين سورية ورواندا

الاخيرة

في منتصف التسعينيات وجَّهت اغلبية سكان رواندا وهم من قبيلة الهوتو غضبها تجاه الاقلية من قبيلة التوتسي، وحدثت جرائم إبادة تجاه تلك الأقلية لم يشهد التاريخ مثيلاً لفظاعتها، وبلغ عدد ضحاياها ما يقارب المليون من التوتسي، لاحقا استطاعت الأقلية الانتصار على جيش الهوتو والوصول للحكم وتنصيب احد التوتسي وهو الرئيس بول كاغامه رئيساً، وفر الملايين من الهوتو لزائير، إلا أن الرئيس التاريخي بدلاً من الانتقام قام بالعكس، حيث شجع عمليات التسامح والمغفرة وأرجع اللاجئين، وبدأت عمليات تنمية وتشجيع للسياحة والاستثمار فأصبحت رواندا إحدى اغنى وأكثر دول افريقيا تقدماً، وارتفع معدل الأعمار من 45 عند وصوله للحكم إلى 66 عاماً هذه الايام، وكانت وصفته هي تماما وصفة الزعماء العظام كمانديلا وغاندي قبله أي التسامح ونسيان الماضي بدلاً من الانتقام والانتقام المضاد.

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ولا شك ان الوضع الرواندي اكثر صعوبة وتعقيدا بكثير من الوضع السوري، فالمذابح بين مكوناتهم قضية متكررة فقد حدثت بالستينيات وقبل ذلك، اما في الوضع السوري فالوضع العكس تماما فلا مذابح او حسابات دم إلا ما ندر، وبالاغلب كان يقف خلفها أحزاب التشدد والتطرف والتخلف، وهو ما كشفه الاعلامي المعارض تمام البرازي في كتابه الموسوعي ولقاءاته مع المعارضة السورية حول أحداث ما قبل 2011.. نرجو أن تستغل الأوضاع المأساوية الحالية لخلق مصالحات تقوم على المغفرة وتقتدي برواندا أو جنوب أفريقيا لتنهض سورية وترجع لمحيطها العربي فهي كما سُمِّيت... قلب العروبة النابض!

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آخر محطة:

حاول قبل مئة عام الجنرال الفرنسي غورو تقسيم سورية على أساس طائفي فأنشأ دولة للسنة في دمشق وحلب، ودولة للعلويين في اللاذقية وطرطوس، ودولة للدروز في السويداء، وقاد ثار على تلك المشاريع السوريون جميعاً، مطالبين بوحدة أراضيهم، وكان القياديون الذين أسقطوا مشروع التقسيم هم: الدرزي سلطان الأطرش والعلوي صالح العلي والسني ابراهيم هنانو والمسيحي فارس الخوري، وسالت الدماء أنهاراً واختلطت دماء السوريين بعضهم ببعض، لإفشال مشاريع التفتيت والتجزئة فهل يعقل أن يضحى بتلك الدماء ويُقبَل هذه الأيام بسورية المقسمة؟!

