الكويت دخلت «غينيس» بـ «أكبر بشت» في العالم

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سجلت الكويت إنجازاً جديداً في موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية بأكبر بشت في العالم. وبلغ حجم البشت الذي تجاوز الرقم القياسي السابق 17 في 16 متراً وأشرف على انتاجه معرض البغلي لصناعة البشوت واستغرقت خياطته 48 يوما. وكرمت المحُكم المعتمد لدى «غينيس» كنزي الدفراوي صاحب معرض بشت البغلي رياض البغلي عقب اعتماد البشت «أكبر بشت في العالم» بعد تحطيمه الرقم المسجل سابقا وهو 17 في 9 أمتار للمملكة العربية السعودية الشقيقة. والبشت هو عباءة رجالية عربية تشتهر بشكل أكبر في الخليج، ونالت شهرة عالمية واسعة أخيراً بعد أن قلد أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بشتاً عربياً خلال مراسم تتويج الأرجنتين ببطولة كأس العالم لكرة القدم «قطر 2022» لينال البشت صدى عالمياً.