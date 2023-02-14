الأمير مهنئاً ملك البحرين: إنجازات عهدكم الميمون مشهودة

وطن النهار

بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد برقية تعزية إلى أخيه الشيخ محمد بن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة والدة حرمه الشيخة مريم بنت عبدالله بن سليم الفلاسي، سائلا سموه المولى تعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته ويسكنها فسيح جناته وأن يلهم الأسرة الكريمة جميل الصبر حسن العزاء.

وبعث سموه ببرقية تهنئة إلى أخيه حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بمناسبة الذكرى الثانية والعشرين لإقرار ميثاق العمل الوطني في مملكة البحرين الشقيقة، مشيدا سموه بما حققه البلد الشقيق في عهده الميمون من إنجازات تنموية بارزة في مختلف المجالات. مبتهلا سموه إلى الباري جل وعلا أن يديم عليه موفور الصحة والعافية وأن يحقق لمملكة البحرين الشقيقة وشعبها الكريم المزيد مما تتطلع إليه من رقي وازدهار في ظل قيادة جلالته الحكيمة.

