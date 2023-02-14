سمو ولي العهد عزى رئيس دولة الإمارات.. وهنأ ملك البحرين

وطن النهار

بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد برقية تعزية إلى أخيه الشيخ محمد بن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة والدة حرمه الشيخة مريم بنت عبدالله بن سليم الفلاسي، مبتهلاً سموه إلى الباري جل وعلا أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته. وبعث سموه برقية تهنئة إلى أخيه حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة الذكرى الثانية والعشرين لإقرار ميثاق العمل الوطني في مملكة البحرين الشقيقة، مبتهلاً سموه إلى الباري جل وعلا أن يديم عليه وافر الصحة والعافية وأن يحقق لمملكة البحرين وشعبها الشقيق كل التقدم والازدهار في ظل القيادة الرشيدة له.