أحمد نواف الأحمد: العلاقات الكويتية - الإماراتية عميقة

وطن النهار

استقبل سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة امس سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد رئيس مجلس الوزراء على هامش القمة العالمية للحكومات المنعقدة في إمارة دبي. نقل سمو رئيس مجلس الوزراء تحيات صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد وتهنئتهما لدولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وحكومة وشعبا بالنجاح الذي حققته القمة العالمية للحكومات متمنين لها دوام الاستقرار ومزيدا من التقدم والازدهار.

وأعرب سموه عن شكره وتقديره لقيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على استضافة هذه القمة العالمية ذات الأهمية الكبيرة خاصة في ظل التحديات الاقليمية والدولية التي تتطلب تضافرا للجهود، مؤكدا عمق العلاقات الأخوية والتاريخية الوطيدة بين البلدين والشعبين.

واستقبل سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي امس سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد رئيس مجلس الوزراء على هامش القمة العالمية للحكومات المنعقدة في إمارة دبي.

وتقدم سمو رئيس مجلس الوزراء بالتهنئة لسمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بمناسبة النجاح الكبير الذي حققته القمة العالمية للحكومات، مشيدا بما لمسه من حفاوة الاستقبال والتنظيم المتميز الذي يعزز من المكانة المرموقة لدولة الامارات العربية المتحدة على الصعيدين الاقليمي والدولي.

وأعرب سموه عن شكره وتقديره لسمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على دعوته الكريمة للمشاركة كمتحدث رئيس في هذه القمة المهمة، مؤكدا ان هذه الدعوة الكريمة تمثل تجسيدا لعمق العلاقات الأخوية والروابط التاريخية المتجذرة بين البلدين والشعبين.

