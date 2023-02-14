وزير الشرق الأوسط البريطاني: الكويت صديق وحليف قديم للمملكة المتحدة

وطن النهار

وصل صباح امس الاثنين إلى البلاد وزير شؤون الشرق الأوسط في المملكة المتحدة، اللورد طارق أحمد في سياق جولة خليجية أوسع تشمل الكويت والبحرين والمملكة العربية السعودية، حيث أجرى اللورد أحمد محادثات ثنائية بناء على الشراكات القوية بين المملكة المتحدة وكل من هذه الدول، خاصة فيما يتعلق بالأمن المشترك والفوائد الاقتصادية لاتفاقية التجارة الحرة بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي في الكويت. ويشارك اللورد أحمد في ترؤس الاجتماع التاسع عشر للمجموعة التوجيهية البريطانية-الكويتية المشتركة إلى جانب نائب وزير الخارجية منصور العتيبي حيث سيبحث الجانبان، العلاقات الثنائية ومن ثم يوقعان على «خطة عمل» جديدة للاسترشاد بها في إحراز تقدم بمجالات أساسية من التعاون الثنائي، بما فيها مجالات الأمن الإلكتروني والتعليم والدفاع والتنمية.

كما سيلتقي اللورد أحمد أطرافاً معنية لبحث قضايا مثل معالجة التحديات الإقليمية والدولية المشتركة، وسبل تعزيز الروابط بمجال التجارة والاستثمار، ودور المرأة في مستقبل الكويت.

وبهذه المناسبة قال اللورد أحمد في تصريح صحافي إن الكويت صديق وحليف قديم للمملكة المتحدة، وإنني أتطلع إلى المشاركة في ترؤس الاجتماع التاسع عشر للمجموعة التوجيهية البريطانية-الكويتية المشتركة إلى جانب منصور عياد العتيبي، الذي تشرفت بلقائه في لندن قبل أسبوعين، مبيناً أن المجموعة التوجيهية المشتركة هدفها ضمان استمرارنا في إحراز تقدم في الدعامات الأساسية للعلاقات الثنائية بين بلدينا، والتي تعززها، بشكل خاص، قوة الروابط بين شعبينا وبين بلدينا. اما زيارة اللورد أحمد إلى المملكة العربية السعودية فسوف يعلن عن أسماء الـ12 من خريجي الجامعات البريطانية الذين وصلوا إلى نهائي جوائز الخريجين لسنة 2022/2023 في السعودية، والذين اختيروا بفضل إنجازاتهم المتميزة كمحترفين بقطاع الأعمال، ورواد أعمال، وقيادات مجتمعية، ولمساهماتهم المهمة لتعزيز علاقات التعاون بين المملكة المتحدة والسعودية.

حفل جوائز الخريجين العالمي المرموق هذا يحتفي، للسنة التاسعة على التوالي، بالتعليم العالي في المملكة المتحدة، وإنجازات خريجي الجامعات البريطانية في أنحاء العالم. وباعتبار التعليم أداة قوية للتنمية والنجاح، تمثل هذه الجوائز فرصة لعرض بعض من المهارات الرائعة للشباب والشابات السعوديين الذين حصلوا على دعم لتحقيق النجاح والازدهار من خلال تواصلهم مع مؤسسات التعليم العالي البريطانية. يذكر ان اللورد احمد شارك في البحرين في الاجتماع الخامس عشر لمجموعة العمل البريطانية - البحرينية المشتركة الذي عقد يوم 12 فبراير 2023، حيث التقى خلاله د. عبد اللطيف بن راشد الزياني، وزير خارجية البحرين، وكان فرصة لبحث العلاقات الثنائية الممتازة بين المملكة المتحدة والبحرين في نطاق واسع من الجوانب، وتبادل وجهات النظر حول النمو الاقتصادي، والأمن، وأوضاع حقوق الإنسان، والتطورات الإقليمية والدولية.

