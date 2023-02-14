«الرحمة العالمية» وزعت مساعدات على متضرري الزلزال

وطن النهار

أعلن مكتب تركيا وبلاد الشام في جمعية الرحمة العالمية أن الجمعية تتجه الى إنشاء مركز لإيواء 3000 متضرر من الزلزال الذي وقع اخيرا في تركيا وسورية يشتمل على خيام ومواد تدفئة ومستلزمات معيشية وغيرها من الاحتياجات الاساسية والضرورية. وقال رئيس المكتب وليد السويلم في اتصال هاتفي مع (كونا) من الحدود السورية التركية إن الجمعية تستعد لتجهيز مشروع توزيع الخبز وتقديم الدعم لخمسة مراكز طبية تحتوي على مستلزمات دوائية إلى جانب توفير المؤن الغذائية للمنكوبين وتوفير ديزل لتشغيل آليات إزالة الأنقاض فضلا عن بدء الجمعية بتجهيز بعض قاعات الإيواء للمتضررين داخل تركيا.

