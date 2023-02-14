ولي العهد استقبل وزير الاستثمار السعودي

وطن النهار

استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بقصر بيان صباح أمس سمو الشيخ صباح الخالد.

واستقبل سموه وزير الاستثمار في المملكة العربية السعودية الشقيقة المهندس خالد عبدالعزيز الفالح والوفد المرافق وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد.

حضر اللقاء رئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ أحمد العبدالله ووزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وزير المالية بالإنابة مازن الناهض ومدير مكتب سموه الفريق متقاعد جمال الذياب ووكيل الشؤون الخارجية بمكتب سموه مازن العيسى وعضو مجلس الإدارة العضو المنتدب في الهيئة العامة للاستثمار غانم الغنيمان وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت صاحب السمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد آل سعود.

