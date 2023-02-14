الكويت واصلت إغاثتها ومساعداتها في الشمال السوري

وطن النهار

واصلت جمعية الهلال الأحمر الكويتي أمس الاثنين حملة توزيع مساعداتها الإنسانية والإغاثية في الشمال السوري التي استفادت منها حوالي 1000 أسرة سورية في المناطق المتضررة من الزلزال الذي ضرب محافظات شمالي البلاد.

وقالت الأمين العام للجمعية مها البرجس لـ (كونا) إن المساعدات تم توزيعها وفق الاحتياجات الإنسانية وبيانات المحتاجين بالتنسيق مع الداخل السوري لتصل المساعدات للمناطق الأكثر تضررا.

وأوضحت البرجس أن الأولوية هي توفير المأوى والتدفئة والمواد الإغاثية ومواد النظافة الشخصية والمياه النظيفة، مشددة على أهمية تكاتف الجهود الإنسانية لإيصال المساعدات بشكل عاجل للمتضررين جراء الزلزال المدمر.

