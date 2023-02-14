سالم الجابر: القضية الفلسطينية أولوية والكيان الصهيوني مُنتهِك

وطن النهار

ترأس وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح وفد دولة الكويت المشارك في مؤتمر القدس 2023 تحت عنوان (صمود وتنمية) الذي دعا إليه رئيس دولة فلسطين محمود عباس بمشاركة الملك الأردني عبدالله الثاني والرئيس المصري المشير عبدالفتاح السيسي وأمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط والذي بدأت أعماله أول من أمس في مقر جامعة الدول العربية بمدينة القاهرة.

وألقى وزير الخارجية كلمة بهذا المؤتمر قال فيها بداية أود أن أعرب عن تعاطفنا وتضامننا مع ضحايا الزلزال المدمر الذي وقع شمال ووسط الجمهورية العربية السورية وجنوب الجمهورية التركية، معبرين عن خالص التعازي والمواساة الى أسر الضحايا في هذه الكارثة الأليمة وتمنياتنا للمصابين بالشفاء العاجل.

كما أتقدم بجزيل الشكر والتقدير للدكتور رياض المالكي وزير الخارجية وشؤون المغتربين في دولة فلسطين الشقيقة على الجهود المقدرة التي بذلت لاتمام هذا الاجتماع المهم والشكر موصول كذلك للجهود المبذولة من معالي الأمين العام السيد أحمد أبو الغيط ولجهاز الأمانة العامة وموظفيها على الاعداد والتنسيق الجيد لهذا المؤتمر المهم لدعم وحماية القدس من خلال مساراته الثلاثة السياسي والقانوني والتنموي وتحقيق أهداف العمل العربي المشترك في دعم القضايا العربية وعلى سلم أولوياته قضية العرب الأولى والمركزية القضية الفلسطينية العادلة وبشكل خاص تعزيز صمود المقدسيين متطلعين في هذا الصدد إلى نجاح أعمال مؤتمرنا والخروج بالنتائج المنشودة حماية لمدينة القدس من الممارسات الأحادية غير القانونية التي تمارسها قوات الاحتلال الاسرائيلي ومحاولات طمس هويتها، مستطرداً تابعت دولة الكويت بقلق واهتمام بالغين خلال الفترة القريبة الماضية الأحداث المؤسفة والعدوان الوحشي الذي شرعت به قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة جنين والذي أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من الأبرياء العزل وما سبقه من انتهاكات متكررة واقتحامات لباحات المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، وإذ تعرب دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين لهذه الجرائم والاعتداءات الوحشية والانتهاكات غير المبررة لتؤكد في الوقت ذاته أن هذا العدوان يعد انتهاكا صارخا لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي وتدعو المجتمع الدولي إلى التحرك السريع والفاعل لايقاف هذه الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة وتوفير الحماية الكاملة للشعب الفلسطيني الشقيق.

كما تحذر دولة الكويت من مغبة هذه الانتهاكات التي تنذر بالمزيد من التصعيد والقضاء على أي افاق للسلام محملة سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة لتداعيات هذه الاعتداءات المتكررة.

ومن هذا المقام تعرب دولة الكويت قيادة وشعبا عن تضامنها وتعازيها الحارة لذوي الشهداء وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق. ومضى قائلاً: «إن دولة الكويت كانت وما زالت وسوف تستمر انطلاقا من إيمانها المطلق بشرعية القضية الفلسطينية وبحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق بالتزامها الراسخ والثابت في دعم الحق العربي الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي والوقوف الى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق ودعم خياراته وتأييدها لجميع الجهود الهادفة للوصول الى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية يضمن إنهاء الاحتلال وعودة اللاجئين وإقامة دولتها المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو 1967 وفق قرارات الشرعية الدولية وبمبادرة السلام العربية وحل الدولتين».

