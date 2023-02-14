افتتاح معرض «مركز التراث الفلسطيني» في الجمعية الثقافية النسائية

وطن النهار

افتتح الأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بالإنابة الدكتور محمد الجسار أمس الاثنين وبحضور السفير الفلسطيني لدى البلاد رامي طهبوب (معرض مركز التراث الفلسطيني) في مقر الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية.

ويأتي تدشين المعرض ضمن فعاليات الأسبوع الثقافي الفلسطيني في الكويت ويتضمن فعاليات وأنشطة متعددة في مجال الفنون التشكيلية والحفلات الموسيقية والمشغولات الحرفية إلى جانب محاضرات وندوات لتعريف الجمهور بالثقافة الفلسطينية.

ويستمر المعرض حتى 16 فبراير الحالي في قاعة (لولوة القطامي) في مقر الجمعية الثقافية الاجتماعية

النسائية.

