انطلاق المعرض الدولي الـ 13 للاختراعات في الشرق الأوسط

وطن النهار

انطلق المعرض الدولي الـ13 للاختراعات في الشرق الأوسط برعاية أميرية سامية وينظمه النادي العلمي الكويتي لمدة 4 ايام بمشاركة 235 مخترعا يقدمون 183 اختراعا ويمثلون 40 دولة عربية وأجنبية.

وأكد وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور حمد العدواني في كلمته بمناسبة الافتتاح ممثلا راعي المعرض على أهمية براءات الاختراع والملكية الفكرية الخاصة بها كونها تثبت حق المخترع والمستثمر وهي أساس وغاية البحث العلمي والتطوير الحقيقي للدول، لافتا إلى أن المعرض يهدف إلى ربط المخترعين بالمستثمرين.

وقال الوزير العدواني إن الحضور الكبير واللافت في المعرض دلالة واضحة على ما حققه من نجاح سواء في دورته الحالية أو الدورات السابقة.

وأعرب عن الشكر لرئيس مجلس إدارة النادي العلمي طلال الخرافي وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجنة العليا للمعرض والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وكل من شارك في المعرض كما وجه الشكر لأعضاء هيئة التحكيم والمحكمين والتنظيم الرائع للمعرض.

ومن ناحيته أكد رئيس مجلس إدارة النادي العلمي ورئيس اللجنة العليا للمعرض طلال الخرافي بكلمة مماثلة إن المعرض هذا العام حقق طفرة نوعية في عدد الدول المشاركة والتي بلغت 40 دولة عربية وأجنبية بعد توقف دام أكثر من سنتين بسبب جائحة كورونا. وأعرب عن سعادته بهذا الانجاز واعتزازه بما سمعه من المخترعين من اشادات لدور النادي العلمي الرائد لإقامة هذا الحدث العلمي المهم الذي أصبح له صدى عالمي كبير متقدما بالشكر والعرفان لسمو أمير البلاد لرعاية سموه للمعرض ودعم العلم والعلماء والمخترعين. كما أعرب عن تقديره لممثل صاحب السمو أمير البلاد وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور حمد العدواني لتشريفه وحضوره حفل الافتتاح. وثمّن أيضا الدور المتميز الذي قامت به وزارة الداخلية على ما قامت به من جهود لانهاء اجراءات واستصدار سمات الدخول للمخترعين المشاركين في المعرض من مختلف دول العالم وكذلك وزارة الخارجية الكويتية وتسخيرها جميع الامكانات لمساندة النادي العلمي ومتطوعيه لانجاح هذا المعرض الذي يضم عدداً كبيراً من المخترعين.

ودعا أهل الكويت والمقيمين على أرضها وتحديدا القطاع الخاص الى زيارة المعرض والتعرف على أهم الاختراعات والاستثمار فيها.

