إيراني: طهران تؤمن بالمشاركة الجماعية الدولية

وطن النهار

بحضور مساعد وزير الخارجية لشؤون آسيا السفير سميح عيسى جوهر حيات أقامت سفارة الجمهورية الاسلامية الإيرانية احتفالا بمناسبة مرور 44 عاما على الثورة الاسلامية بحضور دبلوماسي وشعبي كبيرين وذلك مساء اول من امس بقاعة سلوى.

وبهذه المناسبة أشار السفير الايراني لدى البلاد محمد إيراني الى العلاقات الودية والاخوية لبلاده مع دولة الكويت الجارة والصديقة والتي تستعيد مسارها الطبيعي من جديد وبالتدريج بعد فترة الجائحة الصعبة «على حد قوله».

وقال ان قادة البلدين يؤكدان على تعزيز هذه العلاقات وأن هذه العلاقات تشهد اليوم اقامة اللجان المشتركة في المواضيع القنصلية والقانونية وخفر السواحل ومكافحة المخدرات وقد حققت تقدماً جيداً، متداركاً وفي العام الماضي زار ايران اكثر من 80 ألفاً من ابناء الشعب الكويتي عبر رحلات جوية مباشرة.

واضاف قبل 44 عاماً في مثل هذا اليوم، انتصرت في ايران إحدى أهم الثورات الشعبية في القرن العشرين، الثورة التي نجحت بفضل دعم الشعب وحضوره في المجالات الاجتماعية والسياسية للبلاد وبقيادة الامام الخميني الراحل، اقصاء النظام المستبد والتابع للأجنبي من الساحة السياسية الايرانية، مسترسلاً أكثر من أربعة عقود والايرانيون يسهمون في تقرير مصيرهم السياسي والاجتماعي وبدور اساسي من خلال آليات ديموقراطية.

وتابع كلامه قائلاً: ان «ايران تملك إحدى اقدم الحضارات البشرية طوال التاريخ وبنظام حكم راقٍ»، لاسيما ان الشعب والنظام الايراني خلال العقود الأربعة الماضية وعلى الرغم من العراقيل التي اوجدها الاعداء ومن ضمنها الحرب المفروضة لثماني سنوات وانواع العقوبات والارهاب الاقتصادي والحصار والحد الأقصى من الضغوط، قد حققا العديد من المنجزات العلمية والتقنية والاقتصادية التي تبلورت في مجال تحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من المحاصيل الزراعية والمنتجات الصناعية والعلاج والطب وتقنية النانو والطاقة النووية السلمية وعشرات المنجزات الاخرى. وذكر ان الاحصائيات والارقام الصادرة عن المؤسسات الدولية المعتبرة تبرهن هذا التقدم والتطور الايراني بجوانبه المتعددة. خاصة ان هذه الانجازات تحققت تحت ظل الاستقلال والحرية وزيادة الوعي الشعبي والمشاركة السياسية والتآلف والاتحاد. وعن دور المرأة في بلاده أفاد لقد كان للمرأة تأثيرٌ كبيرٌ في مجريات الثورة الاسلامية، اذ انّ حضورها كان ولايزال فاعلاً جداً في المجالات السياسية والاجتماعية والعلمية والرياضية والفنية المختلفة. واليوم تشكل المرأة 55 بالمئة من طلبة الجامعات و40 بالمئة من الاطباء و33 بالمئة من اعضاء هيئة التدريس في الجامعات الايرانية، وفي البرلمان وفي مجالس بلديات القرى والمدن وسفارات الجمهورية الاسلامية في خارج البلاد هناك اعداد غفيرة من النساء يمارسن فعاليتهن. واضاف وفي المجال الرياضي حصلت المرأة الايرانية على الالاف من الميداليات الوطنية والدولية ونالت العديد من الجوائز في المهرجانات الدولية الفنية والسينمائية.

واوضح ان نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية قائمٌ على مبادئ وقيم ثورته ويُنادي ويدافع عن السلام والعدالة واحترام سيادة الدول ويناهض التفرقة العنصرية والعدوان ويطالب بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الاخرى على المستوى الدولي. ومضى قائلاً: الجمهورية الاسلامية الايرانية تؤمن بالتعاون مع النظام الدولي، والتوقيع على «الاتفاق النووي» مع السداسية الدولية في عام الفين وخمسة عشر يُعتبر أحد أهم نماذج التعامل الايجابي الايراني مع النظام الدولي. واؤكد هنا بان الحفاظ على هذا الاتفاق هو ضرورةٌ ملّحة لتوفير أمن ومصالح المجتمع الدولي وضمان ديمومة الالتزامات الدولية. وقال ان الجمهورية الاسلامية الايرانية لاتزال تؤكد على تنفيذ هذا الاتفاق بالكامل وأن ايران ليست الدولة التي خرجت من هذا الاتفاق وكلنا يعلم أن الولايات المتحدة الاميركية ورئيس جمهوريتها آنذاك قد ألغى في عام ألفين وثمانية عشر جميع التزاماتهِ ولم ينسحب من هذا الاتفاق الدولي فحسب بل فَرضَ من جديد عقوبات متعددة ضد شعبنا. اليوم فان الجمهورية الاسلامية تطلب التنفيذ الكامل لهذا الاتفاق وإلغاء جميع العقوبات التي تم فرضها بعد انسحاب ترامب. وأوضح ان الجمهورية الاسلامية لاتزال تواصل جهودها لحل القضايا الاقليمية المعقدة وتؤمن بان المشاركة الجماعية لدول المنطقة لتوفير أمنها دون التدخل الخارجي هو الضمان لتحقيق الأمن والمصالح المستدامة لكل دول المنطقة. لاسيما أن احدى الازمات المهمة لاقليمنا والتي لاتزال الارهاب الذي اخترقَ منطقتنا منذ سنوات ومن الخطأ أن نظّنُ أنّه قد انتهى، وان هذه الازمة علاجها بيد دول المنطقة حصراً ونحن نعتقد أن التدخل الاجنبي سوف يُضاعف من تعقيدها ويُبعدها عن مسار الحل.

