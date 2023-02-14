انطلاق مؤتمر «أولوية التعليم المستدام»

وطن النهار

اكد وكيل وزارة التربية بالتكليف أسامة السلطان، حرص الوزارة على مواكبة كافة التطورات الحديثة الطارئة على التعليم في مختلف المستويات لاسيما في ظل الواقع الحالي والمتغيرات السريعة، مشددا على أهمية دعم وتنمية الكفاءات التعليمية وتنشئة أجيال الوطن القادر على المضي قدما في بناء الكويت نحو مستقبل مشرق.

وقال في كلمة ألقاها نيابة عن وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي د.حمد العدواني خلال افتتاح مؤتمر التعليم تحت شعار «الاستثمار في الإنسان وأولوية التعليم المستدام» الذي ينظمه برنامج الكويت للمسؤولية المجتمعية التابع للشبكة الإقليمية للمسؤولية المجتمعية وجمعية المعلمين الكويتية، قال: «لعل حضور التربية ينسجم مع الرسالة التي تنتهجها من أجل الاستفادة من محاور المؤتمر وجلساته وتوصياته، لافتا إلى أنها ستثري العملية التعليمية من حيث التنمية والاستدامة.

واشار إلى أن التربية لديها طموحات أكبر في مجال التنمية المستدامة لما تمثله من أهمية لتوفير تعليم يواكب كل التطورات الحضارية والتكنولوجية ويكون قادرا على مواجهة كافة التحديات ليبقى ثابتا ومستقرا وقادرا على تهيئة وتوفير البيئة التعليمية المنشودة.

فجوات التعليم

من جهته، لفت الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية د.خالد المهدي، إلى أهم فجوات التعليم العام في ظل تأخر ترتيب الكويت إقليمياً وعالمياً فيما يتعلق بمؤشرات جودة التعليم الابتدائي، وجودة نظام التعليم)، موضحا ان الفجوات تشمل ارتفاع هيكل الإنفاق على التعليم العام، تحيز الإنفاق الحكومي المرتفع على التعليم الحكومي للإنفاق على الرواتب والأجور، مع ضعف الإنفاق على الأنشطة الأخرى المكملة للتعليم، مثل تطوير الكتب، تطوير المناهج، تطوير طرق التدريس، تطوير المعلم، والوسائل التعليمية، تحسين مناخ التعليم، والأنشطة المدرسية وخاصة اللاصفية وتوسيع نطاقها.

وأضاف أن ضعف كفاءة المعلم، حيث تشير بعض الدراسات إلى أن البرامج المرتبطة بتدريب المعلمين قبل وأثناء الخدمة تحتاج إلى تقييم وإصلاح لتحسين نوعية التعليم العام بالدولة، كما برز أسلوب التلقين والحفظ بشكل أكبر من أساليب تنمية قدرات التلميذ على التفكير والمناقشة، هذا إلى جانب ضعف الاهتمام بإكساب المعلمين مهارات التعلم الذاتي والمستمر لمواكبة أفضل الممارسات في طرق وأساليب التدريس.

عدم اتساق

وأكمل، عدم اتساق المناهج الدراسية مع المعايير الدولية، إذ تفتقر المناهج الدراسية إلى المكونات الأساسية التي تعمل على تنمية قدرات ومهارات التفكير والإبداع لدى التلاميذ إضافة إلى إكسابهم المهارات الحياتية والاجتماعية والمهارات التحليلية للتعامل مع المعلومات، حيث أشارت الدراسات إلى أن درجة تحصيل التلاميذ في جميع المراحل التعليمية في مستوى المعرفة والتذكر أعلى منه في مستوى التفكير وتوظيف المعرفة.

