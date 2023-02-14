«الشؤون»: إطلاق اسم «النوير» على معارض المزارعين

وطن النهار

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية، توحيد هوية معارض المزارعين والمنتجات المحلية تحت اسم «سوق النوير» كرمز للهوية الوطنية لزهرة النوير المحلية التي تنتشر بجميع أنحاء الكويت في فصل الربيع، وذلك بعد تحقيق هذه المعارض النجاحات التي لاقت استحسان المواطنين والمشاركين. وأشارت الشؤون، إلى انه تم تطوير المعرض من حيث طريقة عرض المنتجات وإضافة لمسات جمالية في اختيار بسطات العرض لتكون مميزة وغير عشوائية، حيث شاركت بفكرة التصميم إحدى المصممات الشابات الكويتيات، موضحة أن معرض «سوق النوير» يقام تحت إشراف وزارة الشؤون وبرعايتها دون وسيط، ولا علاقة لأي جهة أخرى به سواء قطاع خاص أو نفع عام.

