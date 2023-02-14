البلدي أقر «جنوب القيروان» الإسكاني

وطن النهار

وافق المجلس البلدي في جلسته العادية صباح أمس برئاسة عبدالله المحري على تعديل أحد البنود المتعلقة بقرار المجلس بشأن مشروع جنوب القيروان الإسكاني وذلك بالمحافظـة علـى الأشـجار المعمـرة وتوطينهـا داخـل المشـروع الإسكاني علـى أن يـتم ذلـك بالتنسـيق مـع الهيئـة العامـة للبيئـة والهيئـة العامـة لشـؤون الزراعة والثروة السمكية في هذا الشأن.

واشترط المجلس على ان تتولى المؤسسة العامة للرعاية السكنية التنسيق مع الجهات المعنية ذات العلاقة لتذليل المعوقات التي قد تواجهها لتنفيذ المشروع الاسكاني مع التزامها بالمحافظة على الأشجار المعمرة تحت اشراف كل من الهيئة العامة للبيئة والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية وتوطين موقعها ضمن المشروع الاسكاني ومراعاته عند تصميم المشروع.

ردود الوزارات

وأكد على الالتزام بردود وزارات الخدمات باللجنة الفرعية للمرافق والخدمات العامة والالتزام بشروطها والتنسيق معها اثناء التصميم وقبل البدء في التنفيذ، إضافة الى الغاء تخصيص مواقع القسائم التسع الكائنة شمال شرق الموقع الاسكاني والتي من ضمنها القسيمة وجزء من القسيمة المخصصة للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية المتداخلة مع الموقع وتفويض البلدية بازاحة وتعديل شكل وحدود الموقع في حال تعارضه مع أي من خدمات البنية التحتية القائمة أو لزي دواعٍ تنظيمية وتثبيت الموقع بالاحداثيات النهائية وفقا للطبيعة ووفقا لما تنتهي اليه المؤسسة العامة للرعاية السكنية بعد التنسيق مع وزارات الخدمات والجهات المعنية ذات العلاقة.

تجدر الإشارة إلى أن قرار المجلس البلدي صدر سبتمبر 2021 بعد تقدّم 3 أعضاء سابقين باقتراح بتخصيص الموقع والبالغة 3.169.000 ملايين م2 للرعاية السكنية.

حلحلة أزمة

وقالت العضو المهندسة منيرة الأمير، عقب انتهاء الجلسة التي ناقشت ضمن اعمالها التخصيص اللازم لمشروع جنوب القيروان بعد إحالته إلى المجلس البلدي، إن المشروع وما مر به من مراحل طويلة من أجل اعتماده للبدء في تنفيذه جعل الجميع في الوطن يترقب القرارات الخاصة به ومستجداته وكيفية التعامل مع المعوقات التي تواجهه، وهو ما جعل المجلس البلدي أيضا يهتم بهذا الأمر ويجعله ضمن أولوياته.

وأضافت أنه تم ادراج المشروع للمناقشة في جلسة امس بمجرد إحالته للمجلس تحت بند ما يستجد من أعمال وحرص جميع الأعضاء على مناقشة مستجداته والموافقة على تخصيص الأرض اللازمة له، فهذا المشروع من المتوقع أن يحل الأزمة السكانية لأكثر من 11 ألف مواطن كويتي كما أن هذا المشروع يمثل نموذجا للمدن الكبيرة التي تقوم على استيعاب عدد كبير من المساكن دفعة واحدة ما يساعد في تلبية الاحتياجات الاسكانية الضرورية.

وأوضحت الأمير أنه قد سبق وان وافق المجلس البلدي على تخصيص الأرض اللازمة للمشروع إلا أن المعوقات البيئية كانت عائقا مهماً ومعتبرا يجب التعامل معه واستجلاء موقفه والدفع نحو تنفيذه لذا لا بد لنا أن نصبح أداة مساعدة لخدمة تنفيذ هذا المشروع بالسرعة التي يستحقها وأكملت الأمير حديثها لاسيما أن جميع أجهزة الدولة تعمل في تجاه خدمة المواطن في المقام الأول وأن كل تحرك أو اعتراض أو استفسار الغرض منه هو تنقيح القرارات والتأكد من صحتها قبل تنفيذها فهذه أمانة يتحملها الجميع، ونتمنى ان يكون هناك العديد والعديد من المشروعات الاسكانية المماثلة في القريب العاجل بإذن الله لحلحلة موضوع الإسكان في اسرع وقت.

كما استخدم المجلس حق المادة 25 مرتين ضد كتاب وزير الدولة لشؤون البلدية أولاً بشأن الموافقة على ما جاء بالشكوى الخاصة باعتراض الجيران على نقل محول رقم 35 في منطقة المنقف قطعة 1 وعلى الطلب المقدم من وزارة الكهرباء والماء بتخصيص موقع محطة تحويل ثانوية ضمن منطقة المنقف بمساحة 206 أمتار مربعة و25 سنتيمترا مربعا كبديل للمحطة القائمة والمحددة في المعاملة، وثانياً بشأن الموافقة على الطلب المقدم من الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بشأن تغيير نشاط القسيمة رقم 81 من المخطط في منطقة الشقايا والبالغ مساحتها 50 الف متر مربع من نشاط تربية دواجن الى مسلخ للدواجن.

ووافق المجلس على الطلب المقدم من الهيئة العامة للطرق والنقل البري بشأن تخصيص موقع بصفة مؤقتة في منطقة القادسية قطعة رقم 3 والبالغ مساحتها 500 متر مربع واعتماد المداخل والمخارج للموقع، بالإضافة الى موافقة الأعضاء على شق من المادة السادسة من البند الأول من القرار رقم م ب /م ق 11/152/2022 د1 الخاص بكتاب وزير البلدية رقم 402/2003 المؤرخ في 31يناير 2023.

ووافق المجلس على الطلب المقدم من شركة المشروعات السياحية، بشأن مشروع إنشاء وإنجاز وتسليم نادي رأس الأرض الجديد، وتعديل حدود الموقع المتداخل مع الموقع المجاور لوزارة الدفاع، ووافق أيضاً على الاقتراح المقدم من نائب رئيس «البلدي» خالد المطيري، والأعضاء: فهد العبدالجادر، علياء الفارسي، منيرة الأمير، ناصر الكفيف، عبداللطيف الدعي، فرح الرومي، شريفة الشلفان، ناصر الجدعان، نصار العازمي، عبدالله العنزي، بشأن ترخيص مراكز لتأهيل ذوي الإعاقة في المناطق السكنية، ووافق على كتب الاعتراض على تراخيص دار حضانة بمنطقة أبوفطيرة والموجهة إلى المدير العام للبلدية، ولم يوافق على شكوى تخصيص موقع مركز شباب ضاحية أبوفطيرة قطعة 6.

