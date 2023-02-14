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وطن النهار

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غلق محل وتحرير مخالفات بالفروانية


كشفت إدارة العلاقات العامة في بلدية الكويت عن قيام الفريق الرقابي بإدارة التدقيق ومتابعة الخدمات البلدية تنفيذ جولة تفتيشية على المحال بمنطقة الفروانية للتأكد من التزام أصحاب المحال بالشروط والضوابط المعمول بها في البلدية. وفي هذا السياق أوضح نائب المدير العام لقطاع الرقابة والتفتيش بالإنابة ومدير إدارة التدقيق ومتابعة الخدمات البلدية بمحافظة الفروانية د. ناصر الرشيدي بأن الجولة على المحال بمنطقة الفروانية قد اسفرت عن غلق محل وتحرير عدد 4 مخالفات تمثلت في إضافة اعلان بدون ترخيص، عدم التقيد بالاشتراطات التي صدر على أساسها الترخيص، عدم وضع الترخيص في مكان بارز وتشغيل عمالة بشهادة صحية منتهية بالإضافة الى توجيه انذار. ودعا الرشيدي أصحاب المحال التقيد والالتزام بالاشتراطات والضوابط المعمول بها في البلدية تجنبا للمخالفة والغرامة التي تصل في بعض الأحيان للغلق الإداري.


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