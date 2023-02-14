مقيم هارب و«مُمكّنته» في قبضة الأمن

وطن النهار

تمكن رجال الامن الجنائي (إدارة مباحث محافظة الأحمدي) من ضبط شخص هارب والفتاة التي قامت بفتح باب الدورية لتمكينه من الهروب وتم ابعادهما عن البلاد، كما تم اتخاذ الإجراءات الانضباطية بحق أفراد الدورية. وقالت وزارة الداخلية ان بشأن ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي ويتضمن قيام فتاة بفتح باب الدورية وهروب المتهم منها، وأوضحت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني ان قطاع الامن الجنائي (إدارة مباحث محافظة الأحمدي) وبعد البحث والتحري تم ضبط الشخص الهارب والفتاة التي قامت بفتح باب الدورية له حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما وابعادهما عن البلاد وذلك بسبب اخلالهما بالنظام العام، وتطبيق الإجراءات الانضباطية بحق أفراد الدورية.