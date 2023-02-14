الكويت والسعودية.. شراكة استثمارية للمستقبل

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أشاد وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مازن الناهض بانعقاد منتدى «استثمر في السعودية» على أرض الكويت باعتباره حدثا بارزا يهدف إلى تسليط الضوء على البيئة الاستثمارية في المملكة العربية السعودية وعرض أبرز الفرص الاستثمارية معززة بالتحولات الاجتماعية والاقتصادية في إطار رؤية «المملكة 2030».

وقال الوزير الناهض في كلمته بافتتاح المنتدى امس والذي تستضيفه الكويت: إن ذلك من شأنه أن يوفر للمستثمرين فرصا هائلة لتنمية أعمالهم وتحقيق النجاح مستفيدين من النمو الاستثنائي الحاصل في كل قطاعات أعمال السعودية الواعدة.

من جانبه، أعرب وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح في كلمة مماثلة عن فخر المملكة «بما للكويت الشقيقة من سجل عريق في التجارة حيث وصل تجار الكويت منذ القرن التاسع عشر إلى الهند وأوروبا في تجارتهم عموما وتجارة اللؤلؤ على وجه الخصوص».

وقال: إن الكويت اليوم من أبرز الشركاء التجاريين للمملكة حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين قرابة 11 مليار ريال بزيادة تقدر بـ 22 في المئة عن مستويات ما قبل جائحة كورونا.

وأعرب الفالح عن فخره بحجم الاستثمارات الكويتية في المملكة التي بلغ رصيدها نحو 35 مليار ريال.

وأضاف إنه في إطار العمل المستمر والشراكة الفاعلة بين المملكة والكويت يأتي هذا المنتدى «استثمر في السعودية» من خلال الجهود المشتركة بيننا وبين إخوتنا في الكويت والذي نسعد فيه بحضور ومشاركة أكثر من 90 شركة كويتية من قطاعات استثمارية متنوعة والذين أحثهم على النظر في الفرص المتاحة لهم التي سيقدمها لهم المنتدى والمعرض المصاحب.

وأكد الفالح أن السياسات الاستثمارية في المملكة تقضي بمعاملة المستثمر الخليجي معاملة المستثمر السعودي وأن المملكة العربية السعودية تعمل مع الكويت يدا بيد لتتكامل رؤية المملكة 2030 مع رؤية الكويت 2035 تحت القيادة الحكيمة للبلدين الشقيقين.

من جهته، اعتبر رئيس غرفة التجارة والصناعة محمد الصقر أن رؤية السعودية التنموية ملهمة ولها انعكاسات ايجابية عميقة على دول المنطقة العربية ودول الخليج خصوصا في مجالات الفكر والمجتمع والاقتصاد والسياسية.

وقال الصقر في كلمة له: إن التماثل في منطلقات وأهداف رؤيتي السعودية والكويت لا بد أن يؤدي الى شراكة مستقبلية بين البلدين في مجالات الاستثمار والتجارة والصناعة والخدمات.

واضاف ان هذه الشراكة ستتوسع على جميع دول مجلس التعاون من خلال رؤاها التنموية الواضحة والمفتوحة لمساهمات مواطني هذه الدول وللاستثمارات الأجنبية، مشيرا الى نجاح رؤية السعودية في التمكين الجاد والفعلي للقطاع الخاص وتوفير البنية الأساسية والمؤسسية التي تتيح له أداء دوره التنموي والنهوض بمسؤوليته المجتمعية في إطار الحرية والمنافسة والعدل.

من جهته، قال رئيس اتحاد الغرف السعودية حسن الحويزي في كلمة مماثلة: إن المنتدى يأتي لاستكشاف الفرص المتاحة في كلا البلدين وتعزيز التعاون الاقتصادي بينهما مؤكدا أن برامج رؤية المملكة أسهمت في تحقيق وتيرة نمو مستمرة بما تقدمه من إمكانات هائلة.

وبين ان الرؤية وضعت اقتصاد المملكة ضمن الاسرع نموا بين دول مجموعة العشرين ولفت الى أن التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي بين البلدين يحظى بتشجيع القيادتين نظرا للعلاقات الوطيدة والأخوية التي تجمعهما.