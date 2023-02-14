السيسي: لولا الأشقاء في الكويت والسعودية والإمارات لما كانت مصر قادرة على تجاوز أزمتها

الأولى

دبي- الوكالات: دعا الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، خلال مشاركته امس في القمة العالمية للحكومات التي تستضيفها دبي إلى الوقوف في وجه دعوات التفرقة، ونبذ الأقلام المغرضة مشيدا بدعم الكويت والسعودية والامارات لمصر.

وفي اشارة إلى ما يتم تداوله مؤخرا عبر وسائل إعلام عربية ووسائل التواصل الاجتماعي قال السيسي: لا تسمحوا للأقلام والأفكار ومواقع التواصل المغرضة أن تؤثر على الأخوة بيننا، بيننا كلنا. وأضاف قائلا من ضمن الكتاب من يقول عايزين نشيل (نريد حذف) من القاموس العربي كلمة الأشقاء العرب، وأنا بقوله ربنا يقول {إنما المؤمنون إخوة} نحن إخوة. وتابع في الجلسة التي تنعقد ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات المنعقدة في دبي حيث تم اختيار مصر ضيف الشرف كل التقدير والاحترام لكل من ساهم وساعد ليس فقط مصر وإنما لأي دولة عربية أخرى. وشدد السيسي على انه لولا وقوف الأشقاء في الإمارات والسعودية والكويت لما كانت مصر قادرة على تجاوز أزمتها

وشارك الرئيس المصري في المائدة المستديرة للشركات المليارية، موضحا ان حالة الفوضى التي شهدتها مصر بعد 2011 كلفت مصر 450 مليار دولار، وأشار إلى أن أي دولة تسقط صعب رجوعها ومصر رجعت بعد الثورة بإرادة ربنا. موضحا أن أي دولة مثل مصر محتاجة تريليون دولار للموازنة العامة واضاف زدنا 25 مليون نسمة في مصر خلال 10 سنوات.

من جهة ثانية، أوضح السيسي في جلسة بعنوان تسريع التنمية والحوكمة أن بلاده واجهت مجموعة من التحديات منذ عام 2011 من أهمها تحديات الطاقة والموارد. كما أشار إلى أن مصر تستهدف بناء 24 مدينة ذكية تتوافق مع متطلبات المستقبل.

