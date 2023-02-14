فاعل خير اشترى 800 خيمة لصالح متضرري الزلزال لا خيام في الكويت!

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لا خيام في الكويت.. هذا عنوان ما سعى إليه متبرع كويتي بهدف شراء جميع الخيام الموجودة في السوق لإيصالها الى المناطق المتضررة من الزلزال في تركيا وسورية.

فقد قام فاعل خير رفض اعلان اسمه طالبا الأجر من رب العالمين بشراء كل ما استطاع الوصول اليه من الخيام في سوق الخيام بالري وتسليمها لجمعية احياء التراث الاسلامي لتكون كمأوى للمتضررين من الزلزال.

وعلى أثر ذلك قامت جمعية احياء التراث وبنفس اليوم بالتنسيق مع وزارة الخارجية والتواصل مع السفارة التركية التي بادرت بالتواصل مع الخطوط الجوية التركية لتوفير طائرة اقلعت مساء اول من امس وهي تحمل 800 خيمة مختلفة الاحجام والمواصفات في فزعة كويتية ليست بغريبة على اهل الكويت ومن متبرع واحد. وتقدم رئيس جمعية إحياء التراث الإسلامي طارق العيسى بالشكر للمواطن على تبرعه السخي والمميز وكل من قدم التسهيلات لتوفير طائرة لنقل هذه الخيام والمساعدات