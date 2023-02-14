البغلي تحيل 5 تعاونيات إلى النيابة العامة

الأولى

أعلنت وزيرة الشؤون مي البغلي احالتها 5 مجالس ادارات جمعيات تعاونية إلى النيابة العامة بناء على نتائج لجان التحقيق المشكلة من قبل الوزارة للبحث والتقصي عن أعمال وانشطة وحسابات بعض الجمعيات التعاونية.

وقالت البغلي في تصريح صحافي: إن الجهود التي يقوم بها موظفو الوزارة لصون أموال المساهمين وحماية المال العام كبيرة وواسعة، حيث بذلوا الكثير من الخطوات لإيقاف الهدر وسوء التصرف من خلال تعزيز الدور الرقابي وفقا للوائح والقوانين والنظم المتبعة.

وكشفت عن أن سلسلة التقارير المرفوعة من لجان التحقيق بالوزارة نتج عنها كذلك احالة «5 أعضاء في مجالس ادارات جمعيات تعاونية، اضافة إلى 3 رؤساء مجالس ادارات سابقين وحاليين» إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات الخاصة بشبهات الفساد التي قاموا بها بالاعتداء على المال العام وأموال المساهمين.

وزادت: جرى احالة 3 أمناء صناديق في الجمعيات و5 أعضاء لجان مشتريات وإحالة رئيس لجنة مشتريات ورئيس لجنة الشؤون المالية والإدارية ورئيس لجنة الخدمات الاجتماعية في عدد من الجمعيات إلى النيابة العامة كذلك في شبهات تعد على أموال المساهمين والهدر في المال العام.

وأضافت: أحلنا كذلك مديراً عاماً لإحدى الجمعيات التعاونية و17 موظفاً غير كويتي للنيابة العامة بتهم متعددة تتعلق بأموال المساهمين والهدر في الجمعيات التعاونية، وتمت احالة عدد من المراقبين الماليين والاداريين لجهة التحقيق بالوزارة.

وأشارت إلى تشكيل 6 لجان لمراجعة أعمال وحسابات لجمعيات تعاونية وهي بصدد رفع تقاريرها النهائية، مؤكدة أن الشؤون تطلع بدورها في حماية حقوق المساهمين بالجمعيات التعاونية من خلال ما يقوم به المراقبون الماليون والإداريون وكذلك لجان التحقيق المشكلة من قبل الوزارة للبحث والتقصي عن أعمال وأنشطة وحسابات بعض الجمعيات التعاونية للوقوف على مدى احترامها للقوانين واللوائح المنظمة للعمل التعاوني.