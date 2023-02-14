«ألافكو»: 17.7 مليون دينار إجمالي الإيرادات

مال وأعمال

أشار رئيس مجلس إدارة شركة «ألافكو» لتمويل شراء وتأجير الطائرات، سامي النصف، الى أن الشركة حققت إجمالي ايرادات بلغ 17.7 مليون دينار للربع الأول من السنة المالية 2023، فيما بلغ حجم إجمالي الموجودات نحو 1.2 مليار دينار.

وقال النصف في تصريح صحافي: إن «ألافكو» استطاعت تحقيق صافي ربح في الربع الأول من السنة المالية 2023 بلغ نحو 650 ألف دينار، كما بلغت ربحية السهم 0.68 فلسا، فيما بلغ اجمالي حقوق المساهمين نحو 221.4 مليون دينار.

وأضاف النصف: إن النتائج المالية للسنة المالية 2022 تعكس البيئة التشغيلية الصعبة على قطاع الطيران وسوق تأجير الطائرات العالمي، مبينا أنه على الرغم من مواصلة انتعاش حركة الركاب العالمية ونموها، إلا ان حركة الركاب العالمية لإجمالي سنة 2022 ما زالت أقل من مستويات ما قبل الجائحة حيث وصلت إلى 68.5% مقارنة بـسنة 2019، اي سنة ما قبل الجائحة. وأشار النصف الى أن «ألافكو» نجحت في تعزيز أنشطتها التشغيلية خلال فترة الربع الأول من هذا العام 2023، حيث أتمت عملية بيع الطائرة الثانية من طراز «A320-200» مع شركة طيران برنيق الليبية، ضمن اطار اتفاقية بيع 3 طائرات «A320-200»، منوها ان بيع الطائرة الثالثة سيجري تباعا حسب الخطة.

وذكر ان الشركة نجحت في اتمام عملية تسليم الطائرة الأولى من طراز «A320neo» لخطوط فولاريز الجوية المكسيكية من سجل طلبيات «ألافكو»، وذلك ضمن اطار اتفاقية تم توقيعها في وقت سابق لتأجير طائرتين لخطوط فولاريز.

ونوّه النصف إلى موافقة الجمعية العمومية على اتفاقية بيع 53 طائرة من محفظة الشركة والاتفاقية الاطارية بشأن نقل ملكية اتفاقية شراء سجل طلبات الشركة مع بوينغ لـ 20 طائرة من طراز بوينغ B737-8MAX للمشتري والمزمع إبرامها مع شركة ماكواري، مبينا ان العمل جار حاليا على تنفيذ الصفقة حسب موافقة الجمعية العمومية.

