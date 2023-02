«بيتك» يَمضي قُدُماً في دعم الاستدامة والحفاظ على البيئة

مال وأعمال

شارك بيت التمويل الكويتي «بيتك» في هاكثون التغير المناخي الذي نظمته جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا (GUST) على مدار ثلاثة أيام، لدعم الجهود المتعلقة بالحفاظ على البيئة. وتأتي هذه المشاركة ضمن حملة (Keep it Green) التي أطلقها البنك لدعم المبادرات الاجتماعية المتعلقة بالبيئة والاستدامة.

وأعرب محمد العربيد، المدير التنفيذي للحوكمة والاستدامة في «بيتك» في كلمة ألقاها خلال الهاكثون عن سعادته بتمثيل البنك في هذه المناسبة لمناقشة التحديات العالمية المرتبطة بالتغير المناخي والمواضيع الهامة المتعلقة بالآثار البيئية والاستدامة، مُضيفاً أن البنك يبذل جهوداً كبيرة في مجال الاستدامة ويمضي قُدُماً في التزامه بالحفاظ على البيئة وذلك من خلال الشراكات الاستراتيجية والمبادرات الاجتماعية واعتماده حلولَ أعمالٍ صديقة للبيئة. على مستوى مجموعة «بيتك»، أضاف العربيد أن الاستدامة تعتبر عنصراً محورياً في استراتيجية البنك منذ تأسيسه، وجزءاً من رؤيته ورسالته، عدا عن كونها جوهر مبادئ التمويل المتوافقة مع الشريعة الإسلامية الغرّاء.

وأشار في هذا الصدد إلى أن التمويل الاسلامي يمثل عنصراً رئيسياً في الاستدامة حيث إن التمويل المستدام يعطي الأولوية للمؤسسات التي تراعي البيئة ويعزز الشمول والحوكمة الجيدة ومعايير الأعمال الأخلاقية.

وقال إنّه في السنوات الأخيرة أصبحت المعايير الاجتماعية والبيئية وحوكمة الشركات (ESG) تهيمن على القرارات الاستثمارية، مؤكداً حرص البنك على توسيع نطاق استثماراته في الصكوك الخضراء والتمويل الأخضر من خلال توفير مزايا مالية للمشاريع والمبادرات التي تأخذ بعين الاعتبار الجوانب البيئية وجهود تقليل البصمة الكربونية. كما تطرّق العربيد في كلمته إلى الإنجازات التي حققها «بيتك» في السنوات الأخيرة في مجال البيئة والاستدامة قائلاً إن البنك أصدر تقرير الاستدامة كجزءٍ من استراتيجية الاستدامة الشاملة التي تضمنت اعتبارات (ESG)، علاوة على ذلك وقّع «بيتك» مؤخراً مذكرة تفاهم مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من أجل تعزيز انسجام أعمال «بيتك» مع أهداف التنمية المستدامة على مستوى البنك، وأطلق حملة (Keep it Green) التي نفَّذ تحت مظلتها العديد من مبادرات الاستدامة، مشيراً إلى أن «بيتك» أول بنك في الكويت يحصد شهادة تقييم الاستدامة GSAS المستوى الذّهبي وذلك عن مبنى معرض «بيتك» الصديق للبيئة (KFH Auto).

الجدير بالذكر أن «بيتك» يقدم بطاقات مصرفية مصنوعة من مواد بلاستيكية معاد تدويرها وفق أعلى معايير الاستدامة البيئية، وفيما يخص الاعتبارات الاجتماعية، يرتكز البنك أيضاً في سياساته على تمكين المرأة ودعم الشباب وتقديم خدمات فريدة للعملاء من ذوي الاحتياجات الخاصة بالإضافة إلى تركيزه على تطوير وتنمية المواهب.

وفي ختام كلمته أعرب العربيد عن أمله في أن تحقق مثل هذه الفعاليات أهدافها من خلال إطلاق مبادرات عدة وتبنّي حلول بيئية مثمرة.