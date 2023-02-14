«الأهلي» كشف الفائز بـ«جي إم سي يوكون»

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أعلن البنك الأهلي الكويتي عن فوز سانجيف مينوشا في السحب ربع السنوي الأول على سيارة جي إم سي يوكون. ويعتبر هذا السحب جزءا من حملة تحويل الراتب التي أطلقها البنك الأهلي الكويتي بعنوان «كلهم لك عند تحويل الراتب» التي تتيح لعملاء البنك فرصة الفوز بأربع سيارات جي إم سي يوكون خلال الحملة.

تهدف الحملة والتي بدأت في 7 سبتمبر 2022، إلى تشجيع العملاء للاستمتاع بالمزايا المذهلة عند تحويل رواتبهم إلى البنك الأهلي الكويتي، بالإضافة إلى فرصة الدخول في السحب ربع السنوي للفوز بجائزة سيارة جي إم سي يوكون كل ثلاثة شهور. وبهذه المناسبة صرحت جهير معرفي - مدير عام إدارة الخدمات المصرفية للأفراد (بالإنابة) بالبنك الأهلي الكويتي: «نهنئ سانجيف مينوشا لفوزه بسيارة جي إم سي يوكون، ويسعدنا جداً منحه هذه الجائزة كأول فائز ضمن حملة «كلهم لك عند تحويل الراتب»، ونؤكد أن جميع مبادراتنا التسويقية تأتي انطلاقاً من التزامنا بالارتقاء بتجربة عملائنا المصرفية وجعلها مجزية وممتعة وترقى إلى طموح وتطلعات عملاء البنك الأهلي الكويتي». وأفادت معرفي: «بالإضافة إلى السحب ربع السنوي على سيارة جي إم سي يوكون، فإن عملاء حملة «تحويل الراتب» الجدد سيحظون بفرصة التمتع بمميزات أخرى، بما في ذلك هدية نقدية فورية بقيمة 1,000 دينار وبطاقة الأهلي فيزا سيجنتشر Visa Signature - طيران الإمارات الائتمانية مجاناً مدى الحياة.

كما يحظى عملاء البنك الأهلي الكويتي الجدد بالعديد من الامتيازات الخاصة مثل التحويلات المحلية والدولية المجانية، بالإضافة الى دفاتر شيكات وصندوق أمانات مجاناً لمدة عام واحد للعملاء الذين يتقاضون رواتب قيمتها 1,000 دينار وما فوق، والعديد من المزايا الأخرى.

علاوة على ذلك، يمكن لعملاء البنك الأهلي الكويتي كسب أميال سكاي واردز من برنامج الولاء الخاص بطيران الإمارات مقابل كل دينار يتم إنفاقه باستخدام بطاقة البنك الأهلي الكويتي - طيران الإمارات الائتمانية، للاستفادة منها مع شركات الطيران الشريكة والشركات المالية والفنادق وتأجير السيارات ومقدمي الخدمات التجارية والترفيهية.

حيث يمكن لعملاء البنك الأهلي الكويتي إنفاق أميال سكاي واردز على مجموعة واسعة من المكافآت، بما في ذلك تذاكر الطيران على شركات الطيران الشريكة، وترقيات الرحلات، والإقامات في الفنادق، وتذاكر، لحضور الفعاليات الرياضية والثقافية العالمية.

ويقدم البنك الأهلي الكويتي للعملاء عرض سينما VOX الخاص «اشتر تذكرة واحصل على تذكرة مجانية» عند شراء التذاكر باستخدام بطاقة السحب الآلي الخاصة بالبنك.

وختمت جهير معرفي حديثها بتشجيع الجميع على انتهاز فرصة الاستفادة من حملة « كلهم لك عند تحويل الراتب» قبل تاريخ انتهاء الحملة في سبتمبر2023 والحصول على المزايا المتعددة والمتنوعة، وفرصة الفوز بثلاث سيارات جي إم سي يوكون في السحوبات القادمة.

