«برقان» اختتم مشاركته في بطولة «دوري كيبكو» لكرة القدم

مال وأعمال

استكمالاً لاستراتيجية البنك للمسؤولية الاجتماعية التي تركز على الرياضة بشكل أساسي، اختتم بنك برقان مشاركته في بطولة «دوري كيبكو» لكرة القدم، التي جمعت فرقاً من مختلف شركات المجموعة. وهدفت مشاركة بنك برقان إلى تعزيز الثقافة الرياضية في المجتمع الكويتي ورفع الروح المعنوية بين موظفيه، مع وصول فريق البنك إلى نهائيات البطولة. وقد علَّقت حصة النجادة، مدير أول - الاتصالات والمسؤولية الاجتماعية للشركات في بنك برقان، على المشاركة في هذه البطولة، قائلة: «إن بنك برقان، كمؤسسة مالية رائدة، لا يدخر اي جهد في تبني كل الفعاليات الممكنة التي تسعى إلى إحداث تأثير إيجابي على كل من ثقافتنا الداخلية في البنك والمجتمع الكويتي ككل. ويشمل ذلك المشاركة في الفعاليات الاجتماعية والبطولات الرياضية مثل «دوري كيبكو فنحن نؤمن في بنك برقان بأن التغيير الايجابي في المجتمع يبدأ في الداخل وبين أعضاء فريقنا، ثم يمتد إلى المجتمع بصورة عامة». وأشارت النجادة إلى أن بطولة «دوري كيبكو» قدمت تجربة رائعة لفريق بنك برقان، بمعايير احترافية تحتفي برياضة كرة القدم. وإن هذه البطولة ترفع الروح الرياضية وتشجع الترابط الجماعي والتفاعل الاجتماعي الإيجابي، وهي تتماشى تماماً مع استراتيجياتنا، وهذا ما جعلنا حريصين على ان نكون جزءاً من هذه المبادرة، حيث نسعى إلى تشجيع موظفينا على المساهمة بشكل فعال في تعزيز ثقافة الرياضة في الكويت».

