الذهب انخفض مع ترقب لبيانات التضخم

مال وأعمال

تراجعت أسعار الذهب متأثرة بصعود الدولار ومع ترقب المستثمرين لبيانات التضخم الأميركية اليوم (الثلاثاء) والتي قد تؤثر في خطط مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لمستقبل أسعار الفائدة.وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1863.38 دولاراً للأونصة بينما زادت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.1 بالمئة إلى 1876.90 دولاراً.وارتفع مؤشر الدولار 0.1 بالمئة مما يجعل المعدن المقوم بالعملة الأميركية أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى. وحامت عائدات سندات الخزانة القياسية لأجل عشر سنوات قرب أعلى مستوياتها منذ السادس من يناير.

