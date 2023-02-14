14.6 مليون دينار صافي أرباح «الصالحية» بنمو 56 %

مال وأعمال

أعلنت شركة الصالحية العقارية عن تحقيق أرباح صافية بقيمة 14.56 مليون دينار كويتي وربحية سهم بلغت 28.23 فلساً للسهم الواحد عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، وبنسبة نمو بالأرباح بلغت 56% قياساً مع أرباح بقيمة 9.34 ملايين دينار كويتي وربحية سهم 17.94 فلساً حققتها الشركة في العام السابق.

وكان مجلس إدارة شركة الصالحية العقارية قد عقد اجتماعه أمس، حيث اعتمد فيه البيانات المالية عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022، كما اقترح مجلس الإدارة توصية بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 15% (15 فلساً للسهم الواحد)، وتوزيع أسهم منحة بنسبة 5% لسنة 2022 لمساهمي الشركة، على أن تخضع هذه التوصية لموافقة الجمعية العامة للمساهمين.

وقد أظهرت البيانات المالية لشركة الصالحية العقارية، عن تحقيق نمو ملحوظ في الأداء التشغيلي للشركة خلال عام 2022، فقد سجلت الإيرادات التشغيلية ارتفاعاً بنسبة 71% إلى مبلغ 36 مليون دينار كويتي، وصافي الربح التشغيلي بلغ 27 مليون دينار كويتي وبنسبة نمو قدرها 67% بالمقارنة مع العام السابق، ويأتي ذلك بدعم من إيرادات مشروع العاصمة والذي دخل حيز التشغيل منذ نحو عام.

كما كشفت البيانات المالية للشركة في 2022 عن زيادة في إجمالي حجم الموجودات بنسبة قدرها 7% لتصل إلى 419 مليون دينار كويتي، فيما ارتفع إجمالي حقوق المساهمين إلى مبلغ 168 مليون دينار كويتي. وشهد الاجتماع مناقشة واعتماد عدد من التقارير السنوية والإجراءات الرقابية المطلوبة من قبل هيئة أسواق المال وبورصة الكويت مثل تقرير الحوكمة والمسئولية الاجتماعية وغيرها، كما تم النظر في تطور حجم التداول على سهم شركة الصالحية العقارية في البورصة خلال العام الماضي وترقية سهم الشركة ليكون ضمن قائمة الشركات القابلة للتأهيل للسوق الأول في بورصة الكويت، فيما أوصى المجلس بالدعوة لانعقاد الجمعية العامة السنوية للشركة لمناقشة واعتماد قرارات وتوصيات مجلس الإدارة.

